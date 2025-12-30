Urueta proclama liga es “caja sorpresa”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente de las Águilas Cibaeñas, Luis Urueta, describió la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) como un “rompecabezas” difícil de armar, debido a la disponibilidad limitada de jugadores y a las particularidades propias de la temporada muerta, al conversar con los medios antes del tercer partido del Round Robin 39 en el Estadio Cibao en Santiago.

“Esta liga no tiene todas las piezas al mismo tiempo. Tomas una semana de uno, dos de otro, un mes de aquel, el importado que llega antes o después de Navidad, y así se va armando”, explicó Urueta, al resaltar la complejidad del trabajo gerencial en Lidom.

El dirigente recordó que, a diferencia de las Grandes Ligas, para la mayoría de los jugadores el torneo invernal no representa su empleo principal.

“Este es el off season de todos, y eso hay que entenderlo. Esa realidad les pasa a todos los equipos”, afirmó. En cuanto al desempeño del conjunto en el Round Robin, Urueta señaló que el béisbol es un juego altamente mental y que las rachas, tanto positivas como negativas, tienden a contagiarse dentro del equipo.

“El juego es contagioso. Cuando no se batea, nadie batea, pero cuando se empieza a batear, todos lo hacen. Lo mismo pasa con el bullpen”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que los inicios de los primeros partidos no han sido los mejores, pero llamó a mantener la confianza en el grupo.

Dijo que siempre ha confiado en todos sus jugadores, ya que son jóvenes que salen al terreno de juego a darlo todo por la causa mamey y todos vieron los que hicieron en la vuelta regular.

“Es cuestión de seguir apoyando a los jugadores, mantener la cabeza en alto y volver a jugar el béisbol que este equipo sabe jugar”, concluyó.