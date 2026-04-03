Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Proceso judicial

Audiencia contra coronel Fausto Made será el 7 de abril en Santo Domingo

La Oficina Judicial busca asegurar un plazo razonable para las partes

Sobre el coronel Fausto Madé Ramírez se ha dicho que tiene otros presuntos casos de agresión contra mujeres.

Sobre el coronel Fausto Madé Ramírez se ha dicho que tiene otros presuntos casos de agresión contra mujeres.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo reprogramó para el martes 7 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la audiencia correspondiente al proceso seguido contra el coronel Fausto Made Ramírez.

La decisión fue adoptada de oficio por el tribunal con el objetivo de garantizar la celeridad del proceso y el respeto al derecho de las partes a ser oídas dentro de un plazo razonable, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución.

La audiencia se celebrará en el segundo piso, salón número 10, de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. Asimismo, se ordenó a la secretaría notificar y convocar a las partes intervinientes y a las víctimas para la fecha fija

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking