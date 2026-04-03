Audiencia contra coronel Fausto Made será el 7 de abril en Santo Domingo

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo reprogramó para el martes 7 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la audiencia correspondiente al proceso seguido contra el coronel Fausto Made Ramírez.

La decisión fue adoptada de oficio por el tribunal con el objetivo de garantizar la celeridad del proceso y el respeto al derecho de las partes a ser oídas dentro de un plazo razonable, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución.

La audiencia se celebrará en el segundo piso, salón número 10, de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. Asimismo, se ordenó a la secretaría notificar y convocar a las partes intervinientes y a las víctimas para la fecha fija