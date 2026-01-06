Vargas y Jiujitsu entregan juguetes a niños Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viceministro de Deportes Kennedy Vargas y la Federación Dominicana de Jiujitsu se unieron para llevar alegría a los niños de Jimani, Los Bateyes y Mella, en la Provincia Independencia, con la entrega de juguetes.

La actividad, que busca llevar alegría a los niños y promover el deporte y la recreación en la zona, contó con la participación de voluntarios y representantes de ambas organizaciones.

Los niños recibieron juguetes y disfrutaron de actividades recreativas.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer la unión familiar y promover el desarrollo de la niñez en la región, unas de las más necesitadas de la República Dominicana.

“Gracias a Dios y a los amigos de la Federación Dominicana de Jiujitsu, quienes nos acompañaron a esta tradicional entrega de juguetes, a miles de niños de mi Provincia Independencia”, apuntó el viceministro Kennedy Vargas.

Por su lado Fausto Peña, presidente de la federación de Jiu-jitsu, junto a su equipo de trabajo realizo además las exhibiciones de su deporte a los niños previo a la entrega de juguetes.

Durante los recorrido de entrega de juguetes, participaron la señora Joannna Zorrilla, Directora del Departamento Social; Herogi Encarnación, primer vocal; Erick Encarnación, director técnica; Miguel Ángel Sosa, director; Faustino Peña, prensa; Yobanna Manuela Peña y Ángel Gabriel, José Vargas.