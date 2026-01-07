Choque en OEA por Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria en Washington, marcada por un fuerte cruce de posturas tras la detención, por parte de Estados Unidos en Venezuela, de Nicolás Maduro.

Desde el inicio del debate, el tema generó tensión entre los representantes. Estados Unidos tomó la palabra para explicar los motivos de la operación militar.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, aseguró que la acción no fue una invasión, sino una operación militar planeada con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense para enfrentar a la justicia.

Durante su intervención, la sesión fue interrumpida por una mujer desde el fondo del recinto.

Argentina y El Salvador respaldan a EE. UU.

En el debate, Argentina y El Salvador respaldaron públicamente la decisión de la Casa Blanca. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Bernardo Cherniak, valoró la determinación del Gobierno estadounidense y afirmó que las acciones derivaron en la captura de Maduro, a quien calificó como líder del Cártel de los Soles. En el mismo sentido, la representante de El Salvador, Wendy Acevedo, señaló que Venezuela atraviesa un momento crítico de transición.

México y Colombia

En contraste, México y Colombia encabezaron las voces en contra. El embajador mexicano, Alejandro Encinas, reiteró que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas.