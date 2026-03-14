Wells: “Es grandioso representa a mi país”

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

“Representar a mi país ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi joven carrera como pelotero profesional”, así exclamó el receptor dominicano Austin Wells tras conectar su jonrón de tres carreras para que su país noqueara 10-0 a Corea del Sur y de paso asegurará su pase a la siguiente ronda en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Salí con la intención de solo hacer contacto, pero por suerte la pelota salió del parque”, precisó con rostro lleno de alegría.

Añadió estar pasando por uno de sus momentos más emocionantes como jugador.

“El contar con el respaldo de nuestra fanaticada nos hace dar lo mejor en el terreno de juego”, indicó.

Agregó estar optimista en que el país alcanzará la corona de campeón. “La armonía y entrega de juego es grande, y eso nos hace un equipo difícil de vencer”.