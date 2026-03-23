Zona Metropolitana campeona Juegos de la Mujer

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La zona Metropolitana, conformada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, levantó el trofeo de campeón de la V edición de los Juegos Deportivos de la Mujer, evento que finalizó ayer con un acto de premiación en el polideportivo de la Ciudad Juan Bosch y que estuvo encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

La representación metropolitana alcanzó un total de 52 medallas: 22 de oro, 14 de plata y 16 de bronce. Sus atletas se impusieron en las disciplinas de baloncesto (5x5), voleibol de sala, sóftbol, baloncesto 3x3, duatlón, karate y lucha olímpica.

Los méritos de segundo lugar correspondieron a la región Este, que sumó 54 preseas, de las cuales 14 fueron de oro, 20 de plata y la misma cantidad de bronce. Sus competidores obtuvieron el primer lugar en patinaje y levantamiento de pesas.

La tercera posición fue para la región Norte, con 26 medallas (13 de oro, seis de plata y siete de bronce), tras imponerse en voleibol de playa, taekwondo y atletismo. La región Sur, con 55 metales, finalizó en el cuarto lugar.