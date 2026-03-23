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Finaliza

Zona Metropolitana campeona Juegos de la Mujer

En su discurso durante la ceremonia de clausura, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, resaltó que los Juegos de la Mujer tenían 10 años que no se celebran

Integrantes de la delegación de la Zona Metropolitana, la cual conquistó la primera posición de la quinta edición de los Juegos Deportivos de la Mujer.

Integrantes de la delegación de la Zona Metropolitana, la cual conquistó la primera posición de la quinta edición de los Juegos Deportivos de la Mujer.

Primitivo Cadete
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La zona Metropolitana, conformada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, levantó el trofeo de campeón de la V edición de los Juegos Deportivos de la Mujer, evento que finalizó ayer con un acto de premiación en el polideportivo de la Ciudad Juan Bosch y que estuvo encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

La representación metropolitana alcanzó un total de 52 medallas: 22 de oro, 14 de plata y 16 de bronce. Sus atletas se impusieron en las disciplinas de baloncesto (5x5), voleibol de sala, sóftbol, baloncesto 3x3, duatlón, karate y lucha olímpica.

Los méritos de segundo lugar correspondieron a la región Este, que sumó 54 preseas, de las cuales 14 fueron de oro, 20 de plata y la misma cantidad de bronce. Sus competidores obtuvieron el primer lugar en patinaje y levantamiento de pesas.

La tercera posición fue para la región Norte, con 26 medallas (13 de oro, seis de plata y siete de bronce), tras imponerse en voleibol de playa, taekwondo y atletismo. La región Sur, con 55 metales, finalizó en el cuarto lugar.

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
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