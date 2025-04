Destituido presidente Duartiano reitera desea armonía con haitianos

El destituido presidente del Instituto Duartiano, doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, declaró que lo “botaron” por haber expresado su deseo que los dominicanos estén bien con los haitianos, frase que repite y sostiene, y afirma que por más deportaciones que realice el país, la entrada de haitianos será difícil de detener en la porosa frontera que divide.

En declaraciones a Hoy, el pediatra y profesor de medicina dejó claro que no renuncia a ser miembro de número del Duartiano, al que pertenece hace 23 años, invitado por el expresidente José Joaquín Pérez Saviñón (fallecido) y lo hizo secretario general.

Precisó que en esta isla, por razones históricas, hay dos países diferentes, en orígenes, raza, cultura, hábitos, muchas cosa. Unos habitantes vienen de los africanos, en vista de que borraron a todos los franceses, y los otros, “venimos de la cultura de España”.

Apunta que dominicanos y haitianos ni nos entendemos con los idiomas. Pero cree que, de alguna manera, hay que buscar la forma de coexistir en esta isla.

“Eso fue todo lo que yo dije. Que hay que buscar la manera de llevarse bien con los haitianos, y lo mantengo. Me botaron por eso del Duartiano, pero yo no lo retiro”. Recalcó que hay que buscar la sana convivencia.

Argumenta que los haitianos no nos sacarán del país y que la frontera es porosa, y no esa aconsejable estar todo el tiempo en la discusión.

De buen humor durante la entrevista, le dijo a esta redactora que su destitución fue el sábado.

Rodríguez Grullón, presidente en 1982 de la Asociación Médica Dominicana, ahora Colegio Médico, no sabe si su salida fue maniobra del anterior presidente del Instituto Wilson Gómez, para volver a la posición, tal y como lo hizo. “No sé si fue todo una estratagema suya para volver a ser presidente. Esa es otra posibilidad, no la descarto”.

En una primera reunión, Wilson le pidió retractarse. Le dijo que no. Ante la asamblea que lo destituyó hizo una declaración. Salió para que votaran y le mandarán a decir, “que ya no era presidente”.

Confirmó que la directiva del Duartiano tenía más de 40 miembros presentes de la matrícula de los 63 que tienen derecho a votar.

“Decidieron que me fuera. Me botaron y Wilson cogió la presidencia, de nuevo. Yo no sé si fueron maniobras, para volverla a coger”. Wilson dirigió la asamblea. “Les cayó mal lo que dije. Son gentes conservadoras, qué vamos a hacer”.

Cree que sus declaraciones afectaron la sensibilidad de personas que ven a los haitianos como una amenaza. Su presidencia duraría tres años. Solo le permitieron un mes.