Día 38 de la guerra en Irán: cinco datos clave tras 17 nuevas muertes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá este lunes en la Casa Blanca junto a la cúpula militar, en una jornada con una nueva ofensiva conjunta con Israel que deja un saldo de al menos 17 muertos en Irán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria anunció que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel".

Esto es lo más destacado del día 38 de guerra:

Comparecencia de Trump

- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que, debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa este domingo, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto, en una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

Al menos 17 muertos en Irán

- Al menos 17 personas murieron este lunes en Irán tras una nueva serie de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que alcanzó distintos puntos del país persa, según varias agencias de noticias vinculadas con el Gobierno iraní.

Ormuz "nunca volverá a ser lo que era", según Irán

- El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) anunció que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel", tras informar de que la República Islámica "está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado (...) para el nuevo orden en el golfo Pérsico".

- La declaración se conoció tras la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando se cumple el ultimátum que dio al país persa para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar "el infierno".

- Trump también señaló a The Hill en una entrevista que no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre la estratégica ruta, por la que transita cerca del 20 % del crudo mundial.

- En este contexto, el petróleo intermedio de Texas superó este domingo los 114 dólares por barril.

China y Rusia piden un "alto el fuego inmediato" en Irán

- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que ambos abogaron por "un alto el fuego inmediato" en Oriente Medio y diálogo para resolver el conflicto.

- Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, abrió la puerta a mantener una cumbre con el liderazgo iraní y aseguró que Tokio se está preparando para "cualquier situación", incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio y su posible impacto en el suministro de crudo.

El Supremo israelí eleva a cien el límite de fieles en el Muro de las Lamentaciones

- El Tribunal Supremo de Israel determinó elevar a cien el límite de asistentes al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, una decisión que llega poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cargara contra la corte por permitir la celebración de manifestaciones contra la guerra.