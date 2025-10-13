Día Internacional sin Sujetador: ¿no llevar brasier hace que se caiga el pecho?

Este 13 de octubre se celebra el Día Sin Sujetador o No Bra Day, y sea probablemente sea el «día más feliz de las mujeres», ya que para muchas, el brasier supone incomodidad, sin embargo, algunas suelen tener temor de que sus pechos «se caigan» si no llevan la prenda.

¿Mito o realidad?

Según la Clínica Planas, no existe una regla universal: no usar sujetador no significa automáticamente que el pecho se caerá. Esto depende de varios factores, como el tejido de la piel, el tamaño y peso del pecho, y el historial de embarazos o lactancia.

El uso del sujetador puede ser recomendable en ciertos casos, como mujeres con piel fina, estrías o senos de gran volumen, donde la prenda ayuda a mantener las mamas en su lugar y prevenir molestias.

Sin embargo, no hay evidencia científica que demuestre que dejar de usarlo sea la causa principal de la caída del pecho, explica la doctora Beatriz González Meli, cirujana plástica en Madrid.

Lea más: Cirugía Tommy John: ¿En qué consiste el procedimiento que fue tema central del Simposio de Ortopedia?

Factores que influyen en la caída del pecho

La especialista detalla que la genética, la edad, el embarazo, la lactancia, las fluctuaciones de peso y algunos hábitos de vida -como fumar, la exposición al sol o la alimentación- tienen un impacto mucho mayor en la firmeza del pecho que el uso del sujetador.

Un día para concienciar

El No Bra Day nació el 9 de julio de 2011, por iniciativa del cirujano plástico de Toronto, Dr. Mitchell Brown, como una forma de concienciar sobre el cáncer de mama y la salud femenina. Con cada año que pasa, esta celebración busca que las mujeres puedan sentirse libres y cómodas, mientras recuerdan la importancia de cuidar sus mamas.

Síguenos como periodicohoyrd