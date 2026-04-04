Reporte del COE
Siete muertos enlutan las últimas 24 horas de Semana Santa: cinco en motocicletas
De las muertes por accidentes de tránsito, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades y tres fuera de su área de cobertura. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, en las últimas 24 horas, siete personas han fallecido durante el asueto de Semana Santa: cinco en accidentes de tránsito y dos por ahogamiento.
De las muertes por accidentes de tránsito, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades y tres fuera de su área de cobertura. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.
En cuanto a los fallecimientos por ahogamiento, el COE indicó que ambos casos se registraron dentro del dispositivo de seguridad.