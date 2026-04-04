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Reporte del COE

Siete muertos enlutan las últimas 24 horas de Semana Santa: cinco en motocicletas

De las muertes por accidentes de tránsito, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades y tres fuera de su área de cobertura. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.

Imagen ilustrativa de un accidente en motocicleta

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Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, en las últimas 24 horas, siete personas han fallecido durante el asueto de Semana Santa: cinco en accidentes de tránsito y dos por ahogamiento.

De las muertes por accidentes de tránsito, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades y tres fuera de su área de cobertura. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.

En cuanto a los fallecimientos por ahogamiento, el COE indicó que ambos casos se registraron dentro del dispositivo de seguridad.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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