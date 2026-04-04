Siete muertos enlutan las últimas 24 horas de Semana Santa: cinco en motocicletas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, en las últimas 24 horas, siete personas han fallecido durante el asueto de Semana Santa: cinco en accidentes de tránsito y dos por ahogamiento.

De las muertes por accidentes de tránsito, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades y tres fuera de su área de cobertura. Todas las víctimas se desplazaban en motocicletas.

En cuanto a los fallecimientos por ahogamiento, el COE indicó que ambos casos se registraron dentro del dispositivo de seguridad.