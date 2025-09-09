  Dólar en República Dominicana: ¿Qué factores influyen en la variación de la tasa de cambio a lo largo del tiempo?  

Divisas

La tasa de cambio del dólar estadounidense en República Dominicana ha mostrado fluctuaciones significativas en los últimos meses, alcanzando niveles históricos que preocupan a comerciantes, consumidores y autoridades económicas. Actualmente, el dólar se cotiza por encima de los RD$64, superando proyecciones oficiales y generando impactos directos en el costo de vida.

Según economistas y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), esta variación responde a una combinación de factores internos y externos:

Factores externos:

Política monetaria de EE.UU.: Las decisiones de la Reserva Federal, especialmente el aumento de tasas de interés, han incentivado la demanda global de dólares, provocando una apreciación de la moneda.

Tensiones geopolíticas: La incertidumbre internacional lleva a empresas e inversionistas a refugiarse en el dólar como activo seguro.

Factores internos:

Demanda de divisas: El incremento en las importaciones y la anticipación de costos futuros ha elevado la compra de dólares por parte de empresas locales.

Política monetaria local: El Banco Central ha inyectado liquidez para estimular la economía, lo que ha aumentado la demanda de divisas y presionado el tipo de cambio.

Déficit fiscal y cuenta corriente: El gasto público y el desequilibrio entre exportaciones e importaciones también inciden en la necesidad de dólares.

Fluctuación en remesas y turismo: Una disminución en estos ingresos reduce la disponibilidad de dólares en el mercado local.

Comerciantes advierten que el alza del dólar encarece productos básicos como alimentos, combustibles y medicamentos, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares dominicanos

