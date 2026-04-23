Malecón Deportivo Santo Domingo: Detalles y ubicación

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El presidente Luis Abinader y Carolina Mejía dejaron inaugurado este jueves la gran construcción del Malecón Deportivo Santo Domingo, uno de los tres ejes claves que forma parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD).

El Malecón Deportivo abarca 90,000 metros cuadrados, fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez y contó con una inversión de RD$333 millones de pesos.

Este proyecto busca transformar 1.7 kilómetros del malecón de Santo Domingo en el centro de actividades deportivas de nivel internacional.

Además, dotará a Santo Domingo de escenarios accesibles y funcionales en diferentes disciplinas deportivas.

Malecón Deportivo

Este espacio deportivo cuenta con la pista de skatepark, canchas de baloncesto, de voleibol playa, futbol soccer, áreas infantiles, graderías cubiertas, baños y espacios para alimentación.

Además, de zona biosaludable frente al mar, comercio y miradores, así como la integración del Monumento a los Héroes del 30 de Mayo.

Malecón Deportivo

En tanto que la zona comercial y de estancia cuenta con parque canino, plataforma de pesca recreativa, locales comerciales, tumbonas, mesas de picnic, canchas de pádel, zonas verdes y de sombra.

Uno de los objetivos es integrar barrios circundantes al litoral mediante la conectividad urbana y esto se logrará con la intervención de espacios ubicados en los sectores Buenos Aires, Miramar, Honduras del Oeste, Tropical Metaldom y Jardines del Sur.

De esta forma se estará integrando una población estimada de más de 64,000 habitantes al nuevo esquema de ciudad activa, saludable e inclusiva que promueve la actual gestión municipal.

Malecón Deportivo

Con este se busca tener un fortalecimiento del tejido social mediante el deporte, la convivencia y la recreación entre familias, amigos y conocidos. Además, un estímulo económico local a través de actividades comerciales y turísticas.

El Malecón Deportivo de Santo Domingo se interconecta con el Plan Integral de Santo Domingo a través de intervenciones simultáneas como la recuperación del parque Mirador del Sur, el paseo 30 de mayo (antiguo Maharishi), el Paseo Marítimo Malecón de Santo Domingo, entre otros.