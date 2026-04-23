Las razones por las que los dominicanos están perdiendo la visa americana, según experto

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El experto migratorio, Publio Peláez, sostuvo que el proceso de otorgamiento y cancelación de visas por parte de Estados Unidos, tanto a ciudadanos dominicanos como de otras nacionalidades, responde estrictamente a criterios de seguridad nacional, en un contexto en el que las revisiones se han intensificado tanto a nivel local como desde Washington.

“Siempre recordamos que el asunto de visa es un asunto de seguridad nacional. Esta administración sigue haciendo revisiones exhaustivas de las informaciones que usted suministró para las aplicaciones de visa”, explicó.

Peláez indicó que una parte significativa de las cancelaciones se ejecuta directamente desde Estados Unidos, como resultado de procesos de inteligencia vinculados a temas de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

“Tenemos dos vertientes en las cancelaciones: tenemos cancelaciones que vienen directamente de Washington. Estas cancelaciones se originan por asuntos, podemos decir, de Estado, asuntos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Esta información se genera a base de inteligencia creada en el país. Son suministradas por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos a Washington y estas visas son canceladas de manera automática”, señaló

“Tenemos también las cancelaciones locales, que es después que los oficiales consulares hacen la revisión de los expedientes”, agregó.

Publio PeláezFuente externa

Uso indebido de la visa, bajo la lupa

Asimismo, el exdirector del departamento de fraudes de la Embajada de EE.UU en el país subrayó que uno de los principales factores que está provocando la pérdida de visados es el uso incorrecto de la visa de paseo (B1/B2), la cual está destinada exclusivamente para visitas temporales o actividades de negocios limitadas.

“Tenemos también el caso de personas que no le dan el uso adecuado a la visa (de paseo). Por ejemplo, muchos periodistas que van a cubrir reportes en los Estados Unidos, el cual debe aplicar para una visa, que es la que le corresponde. Largas estadías en los Estados Unidos están generando cancelaciones constantemente”, afirmó.

El experto aclaró que, aunque la visa permite realizar compras o gestiones comerciales, no autoriza recibir pagos por trabajos realizados dentro de territorio estadounidense.

“La visa que usted obtiene por 10 años generalmente es una visa B1, B2, paseo, negocio. Usted puede ir a los Estados Unidos. Usted puede comprar cualquier mercancía que usted entienda para traerla a la República Dominicana. Puede hacer el negocio. Lo que no puede hacer en los Estados Unidos con la visa de paseo es recibir pagos por trabajo o por algún tipo de negocio que usted haga en los Estados Unidos”, detalló.

Revisión de teléfonos en aeropuertos

Otro elemento que ha cobrado relevancia, sostuvo Publio Peláez, es el aumento en la revisión de dispositivos móviles por parte de agentes de control fronterizo en EE.UU.

“Estamos viendo un aumento en la revisión de los teléfonos de los aplicantes que están viajando en los aeropuertos… Si usted tiene visa de paseo, es obligatorio permitirle al oficial de CBP revisar su celular. Si usted se niega, el oficial simplemente le niega la entrada a los Estados Unidos”, enfatizó.

De igual forma, precisó que las publicaciones en redes sociales también pueden influir en la evaluación migratoria, en función de la información que proyecten sobre el comportamiento del viajero.

“La desinformación que usted pueda presentar en sus redes sociales pudiera generar un rechazo. Vuelvo y le repito: el oficial de CBP busca información que pudiera vincularlo a campaña en contra del gobierno actual”, comentó el especialista.

Cómo verificar el estatus de la visa

En cuanto a los mecanismos de notificación, Publio Peláez explicó que cuando una visa es cancelada, el consulado envía una comunicación al correo electrónico registrado por el solicitante, aunque muchos casos pasan desapercibidos por datos desactualizados.

No obstante, precisó que los usuarios pueden verificar el estatus de su visado a través de la plataforma del Departamento de Estado, utilizando los códigos generados al momento de la solicitud, junto con su número de pasaporte y apellido.

“El estatus puede ser cancelada o vigente”, puntualizó.

Las declaraciones del exfuncionario fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Las Exclusivas de José Peguero.