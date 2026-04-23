Residentes de la calle Ciriaco Núñez claman por agua ante crisis insostenible

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Cocinar, bañarse o simplemente limpiar se convierte en un desafío diario para los residentes de la calle Ciriaco Núñez en Santo Domingo Oeste, quienes denunciaron que llevan más de tres meses sin recibir una sola gota de agua potable en sus hogares.

“Estamos cansados de estar comprando agua… hace tres meses que no llega”, expresó uno de los comunitarios.

Los tanques permanecen vacíos y las llaves, completamente secas.

Falta de agua en la calle Ciriaco Núñez

En medio de la crisis, las familias se han visto obligadas a depender de camiones cisterna, cuyo costo ronda los 2,500 pesos, un gasto que muchos no pueden sostener.

“No todos los días se tiene para comprarlo”, aseguró.

La situación ha generado indignación y tensión en la comunidad.

Algunos residentes advierten que, de no recibir una respuesta pronta de las autoridades, podrían tomar medidas drásticas como forma de protesta.

“Hagan algo o si no vamos a quemar gomas…”, advirtieron.