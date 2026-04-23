¿Se hará justicia? Apresan a hombre por muerte de su hija en cañada de Los Girasoles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó este jueves el arresto de un hombre vinculado al fallecimiento de su hija, una infante cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, hecho que ha generado profunda consternación en la sociedad.

El detenido es Rosi Alfredo Mota Almonte, alias “El Locón Break”, quien fue apresado en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0032-323, emitida por autoridad competente, como parte del proceso investigativo en curso.

Diego Pesqueira

La información fue ofrecida por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien dijo que la institución policial expresa su pesar ante la trágica pérdida de la menor Ruth Angélica Mota, al tiempo que reitera su compromiso de esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho, en estricto apego a la ley y al debido proceso.

El vocero policial precisó que, debido a la sensibilidad del caso y en resguardo de la integridad de la investigación, los detalles relacionados con las evidencias y circunstancias serán presentados por el Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, durante la solicitud de medida de coerción.

Asimismo, indicó que la orden de arresto fue emitida a partir de la existencia de indicios que vinculan al detenido con el hecho, correspondiendo al Ministerio Público la responsabilidad de sustentar la acusación ante los tribunales.