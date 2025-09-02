A pesar de estar supuestamente resguardada en un centro para víctimas de violencia, la dominicana Maireni Tiburcio Heredia fue asesinada a tiros por su exesposo Tizoni A. Mahoney en Saint Thomas, Islas Vírgenes.

De acuerdo con el Virgin Islands Police Department (VIPD), el hecho ocurrió el viernes 29 de agosto, alrededor de las 11:48 a.m.

El reporte del 911 indicó que los oficiales que respondieron se desplazaron al área de Galleon House y descubrieron que la hija de la vicealcaldesa de Sabana Grande de Boyá, había sufrido al menos una herida de bala en la parte superior del cuerpo.

Hechos violentos durante la relación

El jueves 3 de julio de 2025, los agentes del Aeropuerto Cyril E. King fueron notificados de una víctima que solicitaba asistencia policial.

Al llegar a la terminal, la hispana denunció haber sido agredida por su esposo y haber saltado del vehículo de alquiler en el aeropuerto.

Heredia le explicó a los agentes que Tizoni Mahoney comenzó a acusarla de tener una aventura y la estranguló en numerosas ocasiones y la llevó en coche por toda la isla, amenazándola con obligarla a autodeportarse a la República Dominicana.

La víctima añadió que Mahoney la llevó a una zona apartada en la zona de Fortuna, le apuntó a la cabeza con un arma de fuego y amenazó con matarla.

Concluyó diciendo que Mahoney conducía continuamente al aeropuerto para hostigarla y, temiendo por su seguridad, decidió saltar del vehículo en marcha y solicitar ayuda policial.

Otro acontecimiento se vivió el martes 8 de julio de 2025, cuando Tizoni Mahoney, se presentó en la Unidad de Violencia Doméstica, donde se le informaron sus derechos.

Mahoney se negó a declarar, por lo que fue fichado, procesado y entregado a la Oficina de Correccionales en espera de su audiencia de notificación de derechos.

Se le acusaron de agresión en segundo grado (VD), alteración del orden público (amenaza) (VD), agresión simple (VD), agresión en tercer grado (VD) y posesión de arma de fuego durante un delito violento.

Este caso está siendo investigado por la Unidad de Violencia Doméstica.

El agresor fue arrestado

Mahoney fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado de la dominicana y está a la espera de su audiencia de consulta sobre sus derechos.