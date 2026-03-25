Prohibición
Sin fiestas en Semana Santa: la medida que divide opiniones en el país
La medida anunciada por el Ministerio de Interior y Policía que prohíbe las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos y balnearios durante el asueto de Semana Santa ha generado rechazo entre comerciantes y visitantes en distintos puntos del país.
En zonas como Guayacanes y Boca Chica, vendedores aseguraron que ya habían realizado inversiones con miras a la alta demanda de la temporada, por lo que pidieron mayor flexibilidad a las autoridades.
Pablo Rosendo expresó a Noticias SIN su preocupación por las pérdidas económicas que podría enfrentar.
“Estamos frisados, yo invertí 300,000 pesos y los cogí fiado. Tengo que pagar empleados y pagar todo”, indicó.
En la misma línea, José Miguel Polanco señaló que, aunque algunos equipos pueden guardarse, otros gastos afectan directamente a pequeños comerciantes.
“La parte que invertimos en las sillas y mesas no se nos van a dañar, las guardamos, ¿pero y estas mujeres que fríen (pescados y alimentos) que hicieron su inversión de RD50 y RD60 mil pesos, que compraron pescados antes de que llegara la Semana Santa porque siempre quitan los permisos de pesca?”, cuestionó.
Asimismo, Sandra García hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la disposición.
“Yo le hago un llamado al presidente y la señora Faride Raful que se tomen medidas, pero no tan estrictas así”, detalló.
La medida también ha generado inconformidad entre algunos bañistas, quienes afirmaron que esperaban aprovechar el asueto para compartir en familia y calificaron la disposición como “exagerada”.