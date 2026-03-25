Duffy prepara un documental con Disney para hablar de su secuestro y violación

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La cantante británica Duffy, que triunfó en 2008 con 'Mercy', prepara un documental con la plataforma Disney en el que revelará por primera vez ante las cámaras los detalles del secuestro y la violación que sufrió en 2011 y que la mantuvieron apartada de la música durante años.

El proyecto contará con material inédito de la cantante y profundizará en el desgarrador testimonio que compartió en 2020, cuando relevó que había sido drogada, secuestrada y llevada a otro país, donde sufrió abusos sexuales y violencia.

"Esto tuvo un efecto devastador en toda su vida, aislándola del mundo. Desde entonces, apenas se la ha visto ni se ha sabido nada de ella, hasta ahora", informó Disney este miércoles en un comunicado.

El documental "será una retrospectiva que recorrerá la vida de Duffy, desde su infancia en Gales hasta su meteórico ascenso a la fama y su retiro de la vida pública tras su incomprensible experiencia", agregó el escrito.

Duffy arrasó en el mundo musical cuando en 2008 publicó su primer disco 'Rockferry', que contenía el éxito 'Mercy' y recibió aclamaciones de la crítica, que la vinculó con iconos contemporáneos como Adele y Amy Winehouse.

Después de un segundo álbum presentado en 2010, 'Endlessly', que no cosechó el éxito esperado, la artista se retiró de la vida pública durante toda la década y tan solo apareció como actriz de reparto en una película de 2015.