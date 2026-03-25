Adolfo Pérez afirma Raquel Peña tiene potencial para ser candidata presidencial en el 2028

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El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, destacó este miércoles que la actual vicepresidenta Raquel Peña, tiene un buen posicionamiento en las encuestas y responde a un respaldo “orgánico”, ya que —según indicó— no ha realizado actos proselitistas ni ha activado estructuras políticas en el país.

“Yo siento que si ella está empate en un segundo lugar sin haber manifestado públicamente, sin haber hecho acto de campaña, sin haberse movilizado en el país, sin sus principales activos políticos estar tampoco movilizándose ni activando dentro del partido”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que una vez Peña inicie formalmente su proyección política, podría escalar rápidamente en la preferencia electoral.

"Yo pienso que cuando la compañera Raquel se disponga a salir, que deberá ser muy pronto necesariamente se va a colocar en un sólido segundo lugar y al cabo de unos meses estará compitiendo por la primera posición", afirmó.

Raquel Peña y Adolfo Pérez

Pérez también resaltó las cualidades de la vicepresidenta, a quien atribuyó “tiene todas las capacidades, tiene todas las condiciones, todas las herramientas y además nosotros los que luchamos en la fundación del proyecto del presidente Luis Abinader sabemos lo importante que es para la RD que esa visión de gobierno tenga continuidad en el futuro".

En cuanto a otros aspirantes dentro del oficialismo, reconoció que David Collado es quien encabeza todas las encuestas, eso es un hecho público, todos los saben, el compañero David tiene extraordinarias condiciones como la tiene también los demás compañeros Carolina Mejía, Wellington Arnaud y Yayo Sanz Lovatón,

Finalmente, expresó que espera que uno de estos dirigentes sea seleccionado como compañero de boleta de Raquel Peña, en un eventual escenario electoral.

Actualmente no estamos en política

El dirigente político Adolfo Pérez aseguró que desde el oficialismo no se encuentran en campaña electoral, sino enfocados en la gestión de Gobierno, resaltando que los resultados son la principal carta de presentación ante la ciudadanía.

“Nosotros no estamos en política, no estamos haciendo campaña. La campaña que nosotros hacemos es hacer bien nuestra gestión desde nuestras instituciones y, a partir de ahí, la población valore nuestro esfuerzo por los resultados que damos”, expresó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.