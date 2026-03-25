Premio Mujeres que Inspiran amplía Consejo Consultivo rumbo a su tercera edición en RD

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El Premio Mujeres que Inspiran anunció la ampliación de su Consejo Consultivo de cara a la celebración de su tercera edición, pautada para el próximo martes 23 de junio de 2026 en el Teatro de la Casa San Pablo.

Nueva directiva

Como parte de este fortalecimiento institucional, se integran al órgano consultivo las mujeres reconocidas en la edición 2025, sumando nuevas voces, experiencias y perspectivas al proceso de selección de las galardonadas. Esta decisión responde al compromiso de consolidar una plataforma cada vez más inclusiva y representativa.

Emelyn Baldera, creadora y presidenta de los galardones, informó sobre esta inclusión, luego de la reunión anual que realiza el CC que se llevó a cabo en el salón azul del Restaurante Fratello.

La comunicadora, destacó la importancia de esta ampliación al señalar que «con estos nuevos perfiles, el Consejo Consultivo se robustece significativamente, incorporando trayectorias inspiradoras que aportan valor al proceso». Asimismo, agregó: «Esta inclusión fortalece la transparencia y la democracia del proceso de elección, garantizando una mirada más plural, justa y participativa».

La producción artística del evento estará, por tercer año consecutivo, bajo la dirección de la productora Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien liderará la conceptualización y puesta en escena de la ceremonia. El Premio Mujeres que Inspiran cuenta con el patrocinio oficial del Banco Popular, reafirmando el respaldo del sector empresarial a iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino en la sociedad dominicana.

El Consejo Consultivo está encabezado por Emelyn Baldera, presidenta y fundadora de PMQI, junto a Elka Núñez, productora general. Le acompañan Jatnna Tavárez, comunicadora y embajadora nacional de UNICEF; Thais Herrera, montañista y conferencista; Fanny Zuleyka Guzmán, arquitecta; y Rosa Mercedes García Crespo, psicóloga, orientadora y educadora, estas últimas tres reconocidas en la primera edición en el 2024.

Asimismo, integran el consejo Celeste Pérez, periodista; Dharuelly D’Aza, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Francinna Arias Guerra, administradora de empresa; Elizabeth Mena, abogada y empresaria; Milagros Escarramán, especialista en comunicación corporativa; Claudia Franchesca, ingeniera civil y política; Julieta Tejada, comunicadora, abogada y política; Lisibel Cordero, encargada de Proyectos en ONAPI; Eliany Tavárez, empresaria, Ingrid Fernández, gerente de salud y Gabriela Bonilla, voz oficial de la premiación.

A este cuerpo colegiado se suman las galardonadas de 2025: Milly Quezada, artista; Yanet Jiménez Cabral, general de la Policía Nacional; Liddy Kiaty Figueroa, doctora; y María Luisa Asilis, educadora, quienes aportarán sus experiencias y liderazgo al fortalecimiento del proceso. Completa el Consejo Consultivo Máximo Jiménez, periodista, quien funge como asesor y secretario general.

Con esta renovada estructura, el Premio Mujeres que Inspiran, cuya gala será el 23 de junio, reafirma su misión de reconocer y visibilizar a mujeres dominicanas que, desde distintos ámbitos, generan impacto positivo e inspiran a las nuevas generaciones.