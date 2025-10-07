Donald Trump busca abrir Gobierno

WASHINGTON. AP

El presidente Donald Trump abrió levemente la puerta a negociaciones con los demócratas sobre los subsidios de atención médica en torno a los cuales ha girado la disputa sobre el cierre del gobierno, sólo para cerrarla abruptamente poco más tarde el lunes, dejando a ambas partes en un impasse aparentemente intratable.

Los demócratas están condicionando su apoyo a una solución de financiamiento a corto plazo a la extensión de los subsidios de salud que reducen el costo de los planes establecidos en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida combinada como Obamacare.

