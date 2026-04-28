¿Quién evalúa la gestión del Congreso de la República?

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Hace más de 10 años, la Federación de Municipios y la Liga Dominicana organizaron un sistema objetivo, ecuánime e imparcial de monitoreo de los ayuntamientos. SISMAP es el programa de seguimiento para medir la gestión pública. Instalado desde el 2010 a nivel de la administración nacional y municipal desde el 2015. Lo implementa el ministerio de administración pública, en coordinación con decenas de entidades públicas, privadas y sociedad civil. Se utilizan indicadores del Barómetro de las Américas, investigación auspiciada por BID y la Carta Iberoamericana de Función Pública. Una epidemia de polución, acechaba detrás de los malos números del SISMAP de las entidades demolidas por el caos administrativo y corrupción, de esas fechas hasta nuestros días. Todas las organizaciones que fueron objeto de cuestionamiento público y sanción, donde se canceló ministros y directores, daban signos precoces de anarquía.

El congreso, senadores, diputados y sus diversos organismos de administración, debieran ser medidos igual. Mostrarle al país en línea web cómo va la gestión. No es con encuestas pre-pagadas, que sabremos cuáles legisladores cumplen sus funciones legislativas, de representación o fiscalización. En América Latina, los debates sobre la calidad del Congreso se alejan cada vez más de las métricas de desempeño partidistas, para centrarse en indicadores estructurados. Surge la pregunta cómo medir calidad en una legislatura, ya sea Senado o Cámara de Diputados, analizando la labor real de los legisladores. Los modelos de evaluación de calidad, separan los «resultados» (leyes aprobadas y votaciones realizadas), de los «procesos y capacidad» expresada por el trabajo de comisiones, participación pública, uso de evidencias y seguimiento. Igualmente, es vital promover evaluadores independientes, centros de investigación, grupos de observación legislativa, organismos de auditoría y ética, y observatorios académicos, que utilicen criterios estandarizados.

En Inglaterra, el programa «Ellos trabajan para Ti» del inglés “They Work For You” es un sitio web pionero lanzado en junio de 2004 por la organización benéfica My Society. Su objetivo principal es hacer que la información parlamentaria sea accesible, comprensible y transparente para todos. La tendencia internacional hacia evaluadores independientes, a cargo de instituciones ajenas al Congreso contribuye a garantizar que los resultados sean estandarizados, transparentes y menos vulnerables a interpretaciones sesgadas. De cara al futuro, el principal desafío es estratégico y operativo. Tomar la decisión y definir indicadores, fuentes de datos y mecanismos de seguimiento para que la calidad pueda medirse de forma consistente en el Senado y la Cámara de Diputados, aportando legitimidad y rendición de cuentas.