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El titulo recoge la opinión del estadounidense Mark Ruffalo, considerado por la crítica entre los actores más grandes del mundo: La expresó recientemente en la gala Globos de Oro, donde se presentó portando un broche con la leyenda: “Be Good”, en homenaje póstumo a Renee Nicole Good, la pacífica ciudadana americana que le gustaba cantar y escribir poesías, oriunda de Colorado Spring y madre de tres hijos, quien en enero cayó asesinada en una calle de Minnesota durante una redada de los agentes del ICE, el temible cuerpo de seguridad del servicio de control y adunas de Estados Unidos. “Tenemos literalmente tropas de asalto que van por ahí aterrorizando a la gente”, dijo Ruffalo al ser entrevistado por periodistas. “Tenemos un presidente que dice que las leyes Internacionales no se aplican a él y que sólo confía en su moralidad, pero él no tiene moral. Ese hombre es el peor ser humano del mundo”, concluyó el ganador de cuatro premios Oscar al Mejor Actor de Reparto por sus actuaciones en The Kids are All Right (Los chicos están bien, (2011), Foxcatcher (2015), Spotlight (En primera plana, 2016) y Poor Things (Pobres Criaturas). Aunque el sentir de Ruffalo es exagerado, una mayoría de ciudadanos de la Unión Americana y foráneos evalúa muy negativamente a Trump, tanto su gestión actual de 47 presidentas, como su ideología de acendrado autoritarismo nacionalista. Encuestas de medios independientes muestran que enfrenta niveles críticos de desaprobación en economía, migración, derechos humanos y el inicio de la guerra contra Irán, influenciado por el belicismo israelí en el Medio Oriente.

Su forma de gobierno tipo empresarial se caracteriza por el uso intenso de la autoridad ejecutiva y una radicalización extremista de la agenda nacionalista, particularmente en términos del uso de la fuerza en la deportación de indocumentados o sospechosos de residir ilegalmente en Norteamérica, tema que causó la muerte de Good, la inspiración de Ruffalo.

Concomitante a la guerra junto a Netanyahu en Irán, la política exterior de Trump se destaca por un lenguaje procaz e insultante de amenazas e intimidación contra el liderazgo europeo, de ruptura con la mayoría de sus aliados del viejo continente, de ataques a la postura pacifista del Papa Leon XI y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y derechista aliada de Trump.

Un paso acertado de Trump, pese a las controversias que suscita, fue la operación militar ejecutada el 3 de enero por tropas de Estados Unidos sobre Caracas para la captura del dictado Nicolás Maduro, llevado a Nueva York bajo cargos de terrorismo y narcotráfico junto a su esposa Cilia Flores y recluidos en una prisión de Brooklyn.

El caso Maduro generó un vacío de poder en Venezuela que ha sido cubierto por Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta chavista, ahora en funciones de jefa de Estado títere de USA, que ha dejado al descubierto la naturaleza de la operación: control del petróleo y cero democracia en Venezuela.

Al parecer, Ruffalo, 59 años, diagnosticado con un meningioma cerebral, un tumor benigno que se origina en las membranas que cubren el cerebro, tiene razón al juzgar a Trump.