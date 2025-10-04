Dos millones personas apoyan Gaza y Flotilla

ROMA.- AP

Más de 2 millones de personas se manifestaron el viernes en más de 100 ciudades de Italia como parte de una huelga general de un día para apoyar a la población de Gaza ya una flotilla que llevaba ayuda humanitaria al territorio palestino pero fue interceptada por Israel, según informó el sindicato más grande de Italia.

Los sindicatos italianos proclamaron la huelga después de que la Flotilla Global Sumud, que intentaba romper el bloqueo naval de Israel para entregar ayuda en Gaza, fuera interceptada por las fuerzas armadas israelíes el miércoles por la noche. Desde entonces, han surgido protestas y manifestaciones en toda Europa ya nivel mundial, pero han sido particularmente fuertes en Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó duramente la huelga. Afirmó que causaría una interrupción generalizada en todo el país y que estaba dirigida contra su gobierno de derecha.

La mandataria italiana ha estado enfrentando una creciente presión para retirar el tradicional apoyo de Italia a Israel, mientras surgen llamados para detener la crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza.

Según el sindicato CGIL, 300,000 personas marcharon por las calles de Roma, mientras que la participación promedio en la huelga general a nivel nacional se situó en alrededor del 60%, paralizando sectores clave, como el transporte y las escuelas.

En Florencia, los manifestantes se acercaron a las puertas del centro de entrenamiento del equipo nacional de fútbol de Italia para exigir que no se juegue su próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel debido a la guerra en Gaza. Italia tiene programado recibir a Israel en Udine el 14 de octubre. Pero la UEFA está considerando suspender a Israel debido a la guerra.