10% de la población dominicana con mayores ingresos concentra 30.2% de los recursos del país

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El 10% de la población dominicana con mayores ingresos concentra el 30.2% de todos los recursos generados en el país. En contraste, el 10% más pobre solo accede al 2.3% del ingreso total. Mientras tanto, los hogares de ingresos medios captan 16.7% del total nacional, así lo revela el reciente informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, presentado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A pesar de esa brecha, la República Dominicana presenta una distribución más equilibrada que la media regional. En América Latina, el grupo más rico ( decil X) acapara 34.2% del ingreso, más que el 30.2% registrado en el país.

Asimismo, los ingresos medios (deciles de I al IV) reciben menos participación en la región un 14.1%, mientras que los más pobres (decil I) acceden a solo 1.7%, cifra inferior al 2.3% observado en territorio dominicano.

Algunos países evaluados por la Cepal donde existe mayor concentración de los recursos en las personas más ricas son Colombia con un 43.9%, sigue le sigue Brasil con un 39.1 %, Panamá con un 38.5%, Guatemala un 36.4% y Paraguay y Chile con un 35.7 % y 35.3 %, respectivamente.

Aunque el país muestra mejores indicadores que gran parte de la región, la Cepal señala que el reto sigue siendo significativo pues un pequeño grupo continúa concentrando una gran parte de los recursos nacionales, limitando las oportunidades económicas para los sectores de menores ingresos.

El organismo reiteró la necesidad de fortalecer políticas públicas que impulsen mayor equidad, movilidad social y cohesión dentro de la sociedad dominicana.

Lanzamiento informe anual de la CEPAL: Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025Ana Schlimovich

Lanzamiento informe anual de la CEPAL: Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025Ana Schlimovich

No hay cambios importantes

El estudio también señala que en 2024 “no hubo cambios significativos en la distribución del ingreso” en República Dominicana, ya que el índice de Gini se ubicó en 0.395, igual al registrado en 2021. Aunque muestra una ligera mejora con respecto a 2023 (0.387), la Cepal advierte que el avance sigue siendo limitado.

A nivel regional la Cepal expresó que también existe una lenta tendencia a la reducción, pero el coeficiente de Gini promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo -solo inferior a una subregión de África (África Subsahariana)- y supera en 14 puntos porcentuales al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El índice de Gini es una medida estadística que se usa para calcular la desigualdad económica en una población, como la distribución de ingresos o riqueza. Se expresa en un valor entre 0 y 1, donde 0 representa igualdad perfecta (todos tienen los mismos ingresos) y 1 representa desigualdad extrema (un individuo tiene toda la riqueza).

Un índice de Gini más alto indica una mayor desigualdad, mientras que un valor más bajo señala una mayor equidad.

En informe anual presentado por la Cepal se titula “ Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y el secretario ejecutivo del organismo regional, José Manuel Salazar-Xirinachs, dijo que la entidad la ha identificado siete factores principales que generan la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, de los cuales cinco se analizan en el informe.

Expreso que proponen cinco estrategias para salir de esta trampa: reducir la desigualdad educativa, crear empleos de calidad, avanzar en la igualdad de género y la sociedad del cuidado, enfrentar la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, Pueblos Indígenas y personas migrantes y seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento.

“América Latina y el Caribe tiene que redoblar sus esfuerzos para salir de esta trampa y cumplir con los compromisos acordados recientemente en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”, expreso.

Principales hallazgos de ALC del informe del Panorama Social de la Cepal

•Entre 2014 y 2023 la desigualdad de ingresos se mantiene alta con una lenta tendencia a la reducción, el coeficiente de Gini baja de 0,456 a 0,452 entre 2023 y 2024.

•La pobreza monetaria baja de manera significativa de 27,7% en 2023 a 25,5% en 2024.

•La pobreza multidimensional disminuyó de 34,4% a 20,9% entre 2014 y 2024, explicado principalmente por los avances en materia de vivienda y servicios.

•Por cada 100 hombres con privación multidimensional hay 122 mujeres en la misma situación, este indicador está estancado entre 2014 y 2024.

•La desigualdad de oportunidades educativas (combinación entre resultados de cobertura y aprendizaje) en América Latina es más del doble que en los países de la OCDE.

•Promover la formalización laboral tendría un impacto redistributivo y en la reducción de la pobreza de los ocupados, con plena formalidad se estima que el Gini caería 14%.

•Menos del 40% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años forma parte de la fuerza de trabajo en comparación con 75% para personas sin discapacidad de esa edad.

•En 2024, el gasto social del gobierno central de América Latina fue 11,6% del PIB y un 53,7% del gasto público total, mostrando una estabilización tras la reducción pos pandemia.