Massiel Taveras llevará a X incidencias de gala oficial de los Premios Oscar

La actriz y productora Massiel Taveras será la dominicana que fungirá como ‘influencer’ global compartiendo con el público internacional las incidencias de la gran noche de los Premios Oscar, desde la gala oficial de transmisión que celebra anualmente el Academy Museum of Motion Pictures, en Hollywood.

A través de la plataforma X, Taveras conectará a su audiencia con los llamados “Best Oscar Moments”, reportando desde el corazón de una de las celebraciones más emblemáticas del cine mundial, durante la edición número 98 de los Premios de la Academia, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el legendario Dolby Theatre.

Para la dominicana, esta participación representa un momento significativo desde que se estableció en Los Ángeles hace más de 16 años.

La también Miss Universo República Dominicana 2007 se prepara para vivir una nueva experiencia desde uno de los espacios más simbólicos del cine contemporáneo dedicado a preservar la historia, el arte y la ciencia del séptimo arte.

“Es la primera vez que transmitiré desde un evento de esta magnitud y para mí es una bendición. Solo puedo agradecer a Dios por abrirme estas puertas. También quiero aprovechar esta oportunidad para mostrar algo de mi país, llevar piezas que representen a la República Dominicana y que de alguna manera dejen ver que nuestra bandera, la que lleva en su escudo ‘Dios, Patria y Libertad’, está presente en todas partes”, expresó Taveras.

La gala de transmisión en el Academy Museum iniciará a las 3:00 de la tarde con una recepción de bienvenida bajo el código de vestimenta “Creative Attire”, previo al inicio de la alfombra roja y la ceremonia oficial de los Oscar, que se desarrollará entre 4:00 p.m. y 7:30 p.m. (hora de Los Ángeles).

Taveras estudió cine en la New York Film Academy (NYFA) en su sede de Hollywood y ha desarrollado proyectos artísticos propios, entre ellos su espectáculo de teatro musical “I’m All The Women”, que ha presentado en escenarios como el Hudson Theatre de Hollywood y en distintas funciones en Las Vegas.

Su presencia también se ha destacado como anfitriona en importantes eventos del mundo del entretenimiento. Ha sido presentadora oficial durante varios años de los Afro Awards, celebrados en el histórico Directors Guild of America, además de conducir galas internacionales de moda como IR Cannes Fashion Gala en Francia y Los Angeles Fashion Week.