Joyería Popi Oro: revelan nuevos detalles sobre los implicados y desde cuándo se planificó el robo

El asalto perpetrado el pasado sábado en la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, habría sido planificado desde noviembre de 2025 por un cliente del establecimiento junto a otros individuos, entre ellos un privado de libertad.

Así lo reveló el propietario del negocio, quien identificó al cliente como Genzi Joel Abreu. Asimismo, agregó que, por este caso, al menos cuatro personas han sido detenidas para fines de investigación.

“Ya todo ha salido a relucir, con la persona que está aquí detenida... Ese se llama Genzi Joel Abreu. También fue el que tuvo comunicación con un preso, que fue quien le mandó a él hasta unas prendas para que las empeñara y él completara para comprar el vehículo en el cual se hizo el robo. O sea, él estaba claro de todo; entonces también me estaba dando seguimiento”, manifestó el comerciante conocido como Popi Oro.

En tanto, sus abogados indicaron que durante el robo fueron sustraídos aproximadamente 6,900 gramos de oro, cuyo valor estimado actualmente asciende a unos 51 millones de pesos, por lo que solicitaron a las autoridades apresar a todos los involucrados y recuperar lo robado.

“Le hacemos un llamado al director de la Policía Nacional de que no solamente se dé con los responsables, sino que se recuperen los objetos sustraídos, el móvil y las partes que le interesan a nuestros representados”, dijo uno de los dos juristas.

Lo que muestran los videos

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres vestidos de negro, encapuchados y con guantes ingresar al establecimiento corriendo y realizando disparos.

Uno de los individuos llevaba un bulto rosado, aparentemente para guardar las prendas sustraídas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad también muestran a tres hombres que se encontraban dentro del local retrocediendo hacia la parte trasera, aparentemente hacia una oficina.

Uno de ellos, que estaba armado, intentó repeler la agresión, pero posteriormente también se resguardó dentro del área y cerró la puerta.

Reacción de la joyería

Tras el hecho, la joyería informó que ninguna de las personas presentes resultó herida.

“En el día de hoy nuestra joyería fue víctima de un robo. Queremos informarles que, gracias a Dios, todos los que nos encontrábamos presentes estamos bien y a salvo”, indicó el negocio en una publicación en Instagram.

Este medio intentó comunicarse con los propietarios del establecimiento, el abogado y las autoridades para obtener más detalles sobre el caso, pero al momento de publicar esta información no habían ofrecido declaraciones.