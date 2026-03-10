Luis Abinader celebra 31 años de casado con Raquel Arbaje al ritmo de merengue: "Ahora es que falta mambo"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, celebró su aniversario número 31 de matrimonio junto a la primera dama, Raquel Arbaje, al ritmo de un merenguito del maestro Juan Luis Guerra.

El mandatario compartió un video en sus redes sociales en el que se le observa bailando con la primera dama, mientras ambos disfrutan del momento e incluso se dan una “vueltica” al compás del merengue.

“31 años conmigo a ritmo de merengue y ahora es que falta mambo. ¡Feliz aniversario!”, escribió Abinader junto al audiovisual.

La primera dama no tardó en responder al mensaje con un comentario cargado de cariño.

“Te amo por siempre y espero tengamos más tiempo para bailes en privado también”, expresó Arbaje.

No es la primera vez que el mandatario destaca públicamente el amor que comparte con su esposa. El pasado 14 de febrero, durante el Día de San Valentín, Abinader también le dedicó un emotivo mensaje, en el que señaló que ambos tienen “un amor que dura y perdura, que crece y se fortalece”.

En sus apariciones públicas, la pareja suele mostrarse cercana y cómplice. Incluso, en la biografía de su cuenta de Instagram, el presidente se describe con tres palabras: “Presidente de la República Dominicana. Esposo. Padre”.