Más de 40 organizaciones respaldan gestión del Banco Agrícola y rechazan campaña de descrédito

Más 40 de organizaciones de agricultores, empresarios agropecuarios, comerciantes y cooperativas respaldaron hoy la actual gestión del Banco Agrícola (Bagrícola), afirmaron que esa entidad ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del campo y rechazaron “las difamaciones, ataques infundados y la campaña de descrédito en su contra”

Las entidades campesinas, procedentes de todas las regiones del país, expusieron su posición en un comunicado denominado “En Defensa del Banco Agrícola”, dirigido a la sociedad dominicana.

Afirmaron que el apoyo del Bagrícola al campo “se ha visto fortalecido en estos últimos cinco años de gestión, garantizando la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios del país”.

“Reconocemos la gestión del administrador del Banco Agrícola, señor Fernando Durán, quien ha demostrado compromiso, transparencia y vocación de servicio en favor del sector agropecuario, impulsando políticas de apoyo crediticio, inclusión financiera y acompañamiento técnico que han beneficiado directamente a miles de productores y empresarios agropecuarios en todo el territorio nacional” indicaron.

El documento de apoyo a esa institución gubernamental está firmado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Asociación de Ganaderos de Misión (AGANI), el Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria Cooperativa de Productores de Víveres (COOPEVIVE), la Asociación Dominicana de Productores de plátanos (ADOPLATANO), la Cooperativa de Productores y Comerciantes Detallistas (COOPRODACOD), la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco (ADOCITAB), la Cooperativa Nacional de Ahorro, Crédito y Servicios múltiples de Comerciantes (COOPNACOMER) y la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Detallistas Unidos (COOPENADU).

También firmaron el documento, puesto a circular en los medios de comunicación, la Cooperativa de Comerciantes y Productores de los Mercados de Santo Domingo (COOPMERSA), la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Santo Domingo (ASOCOPROME), la Asociación de Comerciantes Unidos de San Pedro de Macoris (ASOCOUNIS), la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples (COOPYADIMELCA), la Asociación Agropecuaria Nuestra Señora de la Caridad, Asociación Nacional para Desarrollo Integral de Productores y Emprendedores (ANADIPROEN), la Union Nacional de Productores de Cebollas (UNAPROCEBO), la Cooperativa Agraria el Granero del Sur (COOPGRASUR), la Asociación de Productores Agricola Monte Alto, la Cooperativa D-10 el Factor de Nagua, la Federación Agraria Limon del Yuna (FALY) y Cooperativa Agropecuaria Central (COOPAGRO).

El comunicado fue rubricado, también, por la Cooperativa Agropecuaria y Servicios múltiples Juan Mejia Boya (COOPASERBO), la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), la Asociación de Productores y Comercializadores avícolas Fronterizos (AVIFRO), la Asociación de Productores Avícolas, San Juan-Elías Piña, la Asociación de Parceleros y Agricultores, La Union, Pedro Santana, la Asociación de Mujeres Emprendedoras, la Asociación de Productores Agrícolas, Distrito Municipal, La Sabina, la Federación de Pequeños y Medianos Productores Hortícolas de Constanza, la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana (COOPCONACER), la Cooperativa de Productores Unidos de Partido Dajabón y la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de Sánchez Ramírez (COOPISAR).

La pulcritud que caracteriza al Bagrícola y la participación de esa institución en el desarrollo de la agropecuaria nacional fue defendida, igualmente, por la Asociación Fronteriza de Productores de Pitahaya, la Confederación de Ganaderos del Noroeste (CONFEDEGANA), la Federación de Ganaderos de la Region Norte (FEDEGANORTE), entre otras organizaciones.

Asimismo, el comité Agropecuario Unitario de San Juan de la Maguana, la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, la Asociación de Productores de Pedro Corto, la Asociación de Productores de Barranca de San Juan de la Maguana y la Junta de Regantes Santa Lucía, Las Matas- El Cercado.

“Rechazamos, de manera categórica, las difamaciones, ataques infundados y campañas de descrédito, que se han difundido recientemente en contra del Banco Agrícola y de su administrador, las cuales consideramos injustificadas, irresponsables y alejadas de la verdad, y que solo buscan debilitar una institución clave para el desarrollo del país”, expresaron las organizaciones firmantes.

Aseguraron que el Banco Agrícola ha sido y continúa siendo un aliado estratégico del sector agropecuario, especialmente en momentos de dificultad económica, climática y social, manteniendo su respaldo oportuno y solidario a quienes trabajan la tierra y garantizan alimentos para la población.

“Exhortamos a que cualquier cuestionamiento se realice por las vías institucionales correspondientes, con apego a la verdad, el respeto y la responsabilidad, evitando dañar la imagen de personas e instituciones que trabajan en beneficio del país”, precisaron.

Reiteraron su apoyo y confianza en el Banco Agrícola y la actual administración juntamente con sus 32 gerencias a nivel nacional y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta por el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo sostenible de la nación para garantizar la alimentación del pueblo dominicano.