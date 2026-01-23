Reconocimiento
Melba Segura de Grullón y destacados líderes nacionales evaluarán el Premio Nacional de la Juventud 2026
En el marco del proceso de evaluación del Premio Nacional de la Juventud 2026, las comisiones evaluadoras estarán integradas por destacadas voces expertas del país, responsables de realizar la selección de los galardonados de manera autónoma, técnica y objetiva. Este premio constituye el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a los jóvenes que impactan positivamente en sus comunidades y sectores.
Como cada año, el proceso de evaluación estará respaldado por comisiones especializadas, independientes entre sí por cada renglón, lo que garantiza la imparcialidad, la pluralidad de criterios y el enfoque técnico que amerita este importante galardón.
Estas comisiones están conformadas por representantes del sector privado, instituciones gubernamentales y la sociedad civil especializada, todos con reconocida trayectoria en sus respectivas áreas. Cada renglón será evaluado por expertos seleccionados en función de su integridad, experiencia y compromiso con el desarrollo de la juventud dominicana. Dichas comisiones operan con total independencia en sus deliberaciones y decisiones, mientras que el Ministerio de la Juventud participa únicamente como ente articulador del proceso, sin incidencia alguna en la evaluación, asegurando así la transparencia y la objetividad del premio.
El Comité Nacional Evaluador 2026 incorpora nuevos jurados, conformado por destacados representantes de diversos sectores, entre ellos José Mármol, vicepresidente ejecutivo del Banco Popular; Carlos M. Veitía, director general del Teatro Nacional; Marcos Díaz, ex viceministro y nadador de ultra distancia; Persio Maldonado Jr., gerente general de El Nuevo Diario; Jaime Rincón, presidente de la Fundación Porvenir; Crystal Fiallo, directora ejecutiva de ANJE; Celines Toribio, viceministra del INDEX/MIREX; Ligia Peña, presidenta del CONANI; Franklin de la Mota, viceministro del Ministerio de Deportes; Isabel Puig, directora ejecutiva de CODOPYME; Hirayda Fernández, jueza titular de la Junta Central Electoral; Lenin Bueno, viceministro del Ministerio de Medio Ambiente; Damelia Zapata, subdirectora general de SUPÉRATE; Miguel Núñez Herrera, especialista invitado; Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía e invitado; Esmeralda Mancebo, diputada ante el PARLACEN, y Opinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX.
A continuación, presentamos los miembros del Comité Nacional Evaluador 2026, distribuidos por renglón:
Aporte a la Comunidad Rural y Desarrollo Agropecuario
Miriam Estela Guzmán, Viceministra de Desarrollo Rural – Ministerio de Agricultura
Hecmilio Galván, Director Ejecutivo – FEDA
Steven Baldera, Director – Campo Joven, Banco Agrícola
Alejandra Villoch, Especialista en Proyectos Agrícolas – Invitada Especial
Aportes a los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud
Ligia J. Peña, Presidenta – CONANI
Alba Rodríguez, Directora Ejecutiva – Save The Children en RD
Manuel María Mercedes, Presidente – Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Deporte Nacional
Franklin de la Mota, Viceministro – MIDEREC
Marcos Díaz, Ex Viceministro y Nadador de Ultra Distancia
Rafael Uribe, Presidente – Federación Dominicana de Baloncesto
Elvys Duarte, Subdirector General – INEFI
Deporte Internacional
Garibaldy Bautista, Presidente – Comité Olímpico Dominicano
Pedro Tejada, Miembro Directivo – CRESO
Nelson Tejeda, Presidente – MLB República Dominicana
Desarrollo Cultural
Roberto A. Salcedo, Ministro – Ministerio de Cultura
José Mármol, Vicepresidente Ejecutivo – Banco Popular
Carlos M. Veitía, Director General – Teatro Nacional
Carmen Heredia, Exministra de Cultura – Asesora Presidencial
Bernarda Jorge, Musicóloga – ISFODOSU
Marinela Sallent, Directora General – Dirección General de Bellas Artes
Maribel Contreras, Presidenta – ACROARTE
Desarrollo Empresarial y Emprendimiento
Crystal Fiallo, Directora Ejecutiva – ANJE
Joaquín González G., Viceministro – MICM
Isabel Puig, Directora Ejecutiva – CODOPYME
Patricia Lorenzo, Empresaria – Invitada Especial
Soraya Checo, Vicepresidenta Administrativa y Financiera – SYNERGIES CORPORATIONS CISAMA
Liderazgo Político
José Caraballo – PRM
Edhoarda Andújar – FP
Nolberto Bautista – PLD
Hirayda Fernández, Juez Titular – JCE
Lady Blanco, Directiva – Participación Ciudadana
Liderazgo Religioso
Feliciano Lacen, Presidente – CODUE
José Dolores Grullón Estrella, Presidente – Pastoral Juvenil
Milciades Franjul, Director – Oficina Enlace con la Comunidad Cristiana
Mérito Estudiantil Preuniversitario
Margarita Heinsen, Presidenta – Fundación Didáctica
Amelia Vicini, Socia Directiva – Grupo INICIA
Gerand Ventura, Director PLERD – MINERD
Yahaira Sosa, Directora Ejecutiva – EDUCA
Mérito Estudiantil Universitario
Patricia Portela, Rectora – CEF. Santo Domingo
Glenny Carolina Caba, Decano de Estudiantes – PUCMM
Julia Drullard, Catedrática – Invitada
Vyrna Ortega, Vicerrectora Académica – UNIBE
Rosalía Sosa, Vicerrectora de Extensión – UASD
Domingo de los Santos, Catedrático – Invitado
Emilio Míguez, Rector – UNICARIBE
Mérito en la Preservación y Fomento de los Recursos Naturales
Rosa Margarita Bonetti de Santana, Presidenta – Fundación Propagas
Melba Segura de Grullón, Presidenta – Fundación Sur Futuro
Manuel Herrera Carbuccia, Presidente – Academia de Ciencias
Lenin Bueno, Viceministro – MIMARENA
Pedro Nolasco Suárez, Director – Jardín Botánico Nacional
Superación y Logros Personales
Víctor D’Aza, Presidente – LMD
Jill Decena, Presidente – JCI
Luis Cruz Camacho, Director Ejecutivo – Fundación Cruz Jiminián
Felipe Ramírez, Presidente – Jaycess’72
Damelia Zapata, Subdirectora General – SUPÉRATE
Superación y Logros Profesionales
Miguel Núñez Herrera, Especialista – Invitado
Celso Marranzini, Presidente – CONEP
Juan Ariel Jiménez, Exministro de Economía – Invitado
Aurelio Henríquez, Presidente – Colegio Dominicano de Periodistas
Servicios Sociales y Voluntarios a Favor de la Comunidad
Rubén Goyco, Exgobernador – Rotary International
Vielka Polanco, Directora Ejecutiva – CASFL-MHE
Persio Maldonado Jr., Gerente General – Nuevo Diario
Samuel Sena, Presidente – CODESSD
Jaime Rincón, Presidente – Fundación Porvenir
Rubén Goyco, Gobernador – Rotary International
Joven Dominicano en el Exterior
Esmeralda Mancebo, Diputada – PARLACEN
Katia Castillo, Cónsul General – Consulado en Canarias
Kenia Bidó, Diputada Ultramar – Estados Unidos
Celines Toribio, Viceministra – INDEX/MIREX
Margarita Cedeño, Diputada – PARLACEN
Opinio Díaz, Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios – MIREX
Jesús Vásquez, Cónsul General – Consulado Dominicano en Nueva York