Melba Segura de Grullón y destacados líderes nacionales evaluarán el Premio Nacional de la Juventud 2026

En el marco del proceso de evaluación del Premio Nacional de la Juventud 2026, las comisiones evaluadoras estarán integradas por destacadas voces expertas del país, responsables de realizar la selección de los galardonados de manera autónoma, técnica y objetiva. Este premio constituye el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a los jóvenes que impactan positivamente en sus comunidades y sectores.

Como cada año, el proceso de evaluación estará respaldado por comisiones especializadas, independientes entre sí por cada renglón, lo que garantiza la imparcialidad, la pluralidad de criterios y el enfoque técnico que amerita este importante galardón.

Estas comisiones están conformadas por representantes del sector privado, instituciones gubernamentales y la sociedad civil especializada, todos con reconocida trayectoria en sus respectivas áreas. Cada renglón será evaluado por expertos seleccionados en función de su integridad, experiencia y compromiso con el desarrollo de la juventud dominicana. Dichas comisiones operan con total independencia en sus deliberaciones y decisiones, mientras que el Ministerio de la Juventud participa únicamente como ente articulador del proceso, sin incidencia alguna en la evaluación, asegurando así la transparencia y la objetividad del premio.

El Comité Nacional Evaluador 2026 incorpora nuevos jurados, conformado por destacados representantes de diversos sectores, entre ellos José Mármol, vicepresidente ejecutivo del Banco Popular; Carlos M. Veitía, director general del Teatro Nacional; Marcos Díaz, ex viceministro y nadador de ultra distancia; Persio Maldonado Jr., gerente general de El Nuevo Diario; Jaime Rincón, presidente de la Fundación Porvenir; Crystal Fiallo, directora ejecutiva de ANJE; Celines Toribio, viceministra del INDEX/MIREX; Ligia Peña, presidenta del CONANI; Franklin de la Mota, viceministro del Ministerio de Deportes; Isabel Puig, directora ejecutiva de CODOPYME; Hirayda Fernández, jueza titular de la Junta Central Electoral; Lenin Bueno, viceministro del Ministerio de Medio Ambiente; Damelia Zapata, subdirectora general de SUPÉRATE; Miguel Núñez Herrera, especialista invitado; Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía e invitado; Esmeralda Mancebo, diputada ante el PARLACEN, y Opinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX.

A continuación, presentamos los miembros del Comité Nacional Evaluador 2026, distribuidos por renglón:

Aporte a la Comunidad Rural y Desarrollo Agropecuario

Miriam Estela Guzmán, Viceministra de Desarrollo Rural – Ministerio de Agricultura

Hecmilio Galván, Director Ejecutivo – FEDA

Steven Baldera, Director – Campo Joven, Banco Agrícola

Alejandra Villoch, Especialista en Proyectos Agrícolas – Invitada Especial

Aportes a los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud

Ligia J. Peña, Presidenta – CONANI

Alba Rodríguez, Directora Ejecutiva – Save The Children en RD

Manuel María Mercedes, Presidente – Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Deporte Nacional

Franklin de la Mota, Viceministro – MIDEREC

Marcos Díaz, Ex Viceministro y Nadador de Ultra Distancia

Rafael Uribe, Presidente – Federación Dominicana de Baloncesto

Elvys Duarte, Subdirector General – INEFI

Deporte Internacional

Garibaldy Bautista, Presidente – Comité Olímpico Dominicano

Pedro Tejada, Miembro Directivo – CRESO

Nelson Tejeda, Presidente – MLB República Dominicana

Desarrollo Cultural

Roberto A. Salcedo, Ministro – Ministerio de Cultura

José Mármol, Vicepresidente Ejecutivo – Banco Popular

Carlos M. Veitía, Director General – Teatro Nacional

Carmen Heredia, Exministra de Cultura – Asesora Presidencial

Bernarda Jorge, Musicóloga – ISFODOSU

Marinela Sallent, Directora General – Dirección General de Bellas Artes

Maribel Contreras, Presidenta – ACROARTE

Desarrollo Empresarial y Emprendimiento

Crystal Fiallo, Directora Ejecutiva – ANJE

Joaquín González G., Viceministro – MICM

Isabel Puig, Directora Ejecutiva – CODOPYME

Patricia Lorenzo, Empresaria – Invitada Especial

Soraya Checo, Vicepresidenta Administrativa y Financiera – SYNERGIES CORPORATIONS CISAMA

Liderazgo Político

José Caraballo – PRM

Edhoarda Andújar – FP

Nolberto Bautista – PLD

Hirayda Fernández, Juez Titular – JCE

Lady Blanco, Directiva – Participación Ciudadana

Liderazgo Religioso

Feliciano Lacen, Presidente – CODUE

José Dolores Grullón Estrella, Presidente – Pastoral Juvenil

Milciades Franjul, Director – Oficina Enlace con la Comunidad Cristiana

Mérito Estudiantil Preuniversitario

Margarita Heinsen, Presidenta – Fundación Didáctica

Amelia Vicini, Socia Directiva – Grupo INICIA

Gerand Ventura, Director PLERD – MINERD

Yahaira Sosa, Directora Ejecutiva – EDUCA

Mérito Estudiantil Universitario

Patricia Portela, Rectora – CEF. Santo Domingo

Glenny Carolina Caba, Decano de Estudiantes – PUCMM

Julia Drullard, Catedrática – Invitada

Vyrna Ortega, Vicerrectora Académica – UNIBE

Rosalía Sosa, Vicerrectora de Extensión – UASD

Domingo de los Santos, Catedrático – Invitado

Emilio Míguez, Rector – UNICARIBE

Mérito en la Preservación y Fomento de los Recursos Naturales

Rosa Margarita Bonetti de Santana, Presidenta – Fundación Propagas

Melba Segura de Grullón, Presidenta – Fundación Sur Futuro

Manuel Herrera Carbuccia, Presidente – Academia de Ciencias

Lenin Bueno, Viceministro – MIMARENA

Pedro Nolasco Suárez, Director – Jardín Botánico Nacional

Superación y Logros Personales

Víctor D’Aza, Presidente – LMD

Jill Decena, Presidente – JCI

Luis Cruz Camacho, Director Ejecutivo – Fundación Cruz Jiminián

Felipe Ramírez, Presidente – Jaycess’72

Damelia Zapata, Subdirectora General – SUPÉRATE

Superación y Logros Profesionales

Miguel Núñez Herrera, Especialista – Invitado

Celso Marranzini, Presidente – CONEP

Juan Ariel Jiménez, Exministro de Economía – Invitado

Aurelio Henríquez, Presidente – Colegio Dominicano de Periodistas

Servicios Sociales y Voluntarios a Favor de la Comunidad

Rubén Goyco, Exgobernador – Rotary International

Vielka Polanco, Directora Ejecutiva – CASFL-MHE

Persio Maldonado Jr., Gerente General – Nuevo Diario

Samuel Sena, Presidente – CODESSD

Jaime Rincón, Presidente – Fundación Porvenir

Joven Dominicano en el Exterior

Esmeralda Mancebo, Diputada – PARLACEN

Katia Castillo, Cónsul General – Consulado en Canarias

Kenia Bidó, Diputada Ultramar – Estados Unidos

Celines Toribio, Viceministra – INDEX/MIREX

Margarita Cedeño, Diputada – PARLACEN

Opinio Díaz, Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios – MIREX

Jesús Vásquez, Cónsul General – Consulado Dominicano en Nueva York