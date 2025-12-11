Crisis: ¿Cuántos colmados han quedado en quiebra al cierre de 2025 y por qué?

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La competencia que generan grandes cadenas de supermercados, los altos costos operacionales, la decisión gubernamental de llevar los programas como Supérate a los grandes negocios y la falta de financiamiento están afectando al comercio detallista de provisiones, al punto de provocar la quiebra de más de 5,000 colmados en el presente año.

De acuerdo al presidente de Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), Ricardo Rosario, al cierre de este año 2025 el comercio detallista de provisiones, aunque siguen siendo los líderes en distribución de alimentos, operan de forma atomizada.

“Operamos en desigualdad con las cadenas de supermercados, las que existen y la que están llegando que, utilizando economía de escala, abaratan sus costos y como no existe ningún tipo de regulación se instalan en provincias, municipios y barrios compitiendo de manera desigual con los pequeños minoristas”, precisó el dirigente comercial durante su intervención en un desayuno convocado para sensibilizar a los miembros del CNDU sobre la realidad que los golpea

Ricardo Rosario, presidente de la CNDU, en el desayuno

Dijo que ese sector, además de que compra de manera individual, sus costos operativos representan entre un 19 y 23 % de las ventas dependiendo el lugar donde se encuentre.

Rosario citó entre esos costos el pago de alquileres, de electricidad, transporte, empleados, combustibles, los arbitrios, pero, sobre todo, el pago de intereses por financiamiento.

“Otros problemas que enfrentamos los pequeños detallistas son las constantes alzas de precios, servicios, la delincuencia, inseguridad ciudadana, falta de regulación fiscal y laboral acorde con la categoría, además del desamparo de la seguridad, social, programa de viviendas y pensiones”, explicó.

El presidente de la CNDU expresó que atendiendo a la situación coordinan una serie de conferencias-desayunos con los expertos José Luis Ravelo y Rafael Fernández, del programa “Almuerzo de Negocios”, a los fines de sensibilizar a los propietarios de colmados, almacenes y medianos supermercados para consolidar nuestras fortalezas y presentar opciones para la sostenibilidad del comercio detallista.

Indicó que la propuesta está basada en los ejes de acción: disminución de los costos operativos, estabilidad de precio, formalización, la creación de nuevos empleos y la participación exclusiva de los detallistas en la distribución del programa Aliméntate de Supérate.

Rosario propuso para lograr la disminución de los costos operativos el otorgamiento de un financiamiento, a través del Banco Agrícola y el Bandex, para la construcción de cinco centros regionales de distribución de alimentos con la climatización y logística necesaria para abastecer a 50 mil negocios detallistas.

“Esto garantizaría estabilidad de precios mediante la adquisición directa de rubros de producción nacional o de importación, estableciendo por resolución los niveles de precios al detallista y al consumidor final”.

También, dijo que los comerciantes proponen que se establezca un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para poner en marcha, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Registro Nacional del Monotributo (RNM) para simplificar el pago de impuestos de los negocios afiliados y que las cooperativas a cargo puedan servir como agentes de retención, tanto con los impuestos de la DGII, como con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

“Esta formalización asegurará más y mejores empleos con mayor calidad y remuneración. Una problemática que hemos sufrido los detallistas es la disminución de la participación en los programas sociales del Gobierno, al punto que la inclusión de las grandes cadenas en la distribución de alimentos en el programa Supérate, donde un solo establecimiento puede destinar cuatro y cinco cajas para atender la demanda de los beneficiarios, mientras que a nosotros se nos ha ido marginando del mismo, con el agravante de que los grandes supermercados siguen extendiendo sus alas, mientras los detallistas sucumben ante la competencia desigual”, puntualizó.