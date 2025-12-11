Voluntariado Banreservas lleva Navidad a cientos de niños; ejecuta operativo ambiental en el Ozama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Voluntariado Banreservas llevó alegría a decenas de niños de la Escuela Movearte, en el Dique del río Ozama, durante su tradicional Fiesta de Navidad, actividad que se realizó de manera simultánea con un operativo masivo del programa ambiental “Vida para el Ozama”.

El acto fue encabezado por la presidenta del Voluntariado Banreservas, Carmen Alicia Quijano de Aguilera, acompañada del presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, y del obispo Manuel Ruiz, fundador del centro educativo.

Durante el encuentro, la presidenta del Voluntariado destacó la importancia de acompañar a la comunidad en la época navideña y reiteró el compromiso de la institución con la promoción de valores de solidaridad y fe. Los representantes del Banco recorrieron las instalaciones de la escuela, donde compartieron con los niños, visitaron aulas y entregaron juguetes.

La celebración incluyó juegos tradicionales, presentaciones artísticas, pinta caritas y un brindis especial, actividades que mantuvieron un ambiente festivo para los estudiantes y sus familias.

De forma paralela, el Voluntariado Banreservas desarrolló el operativo “Vida para el Ozama”, que benefició a más de 1,000 residentes de zonas aledañas al río. Los participantes intercambiaron plásticos por raciones de alimentos de la canasta básica. En total se distribuyeron 713 raciones y se recolectaron 8,400 libras de plástico, como parte de las acciones para promover el saneamiento ambiental en la zona.