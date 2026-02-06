Las 5 claves que comparten los líderes empresariales más exitosos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Licenciatura en Administración es una de las disciplinas con mayor demanda y versatilidad en el mundo de los negocios. Para quienes buscan liderar el éxito empresarial, estas son las respuestas a las dudas más frecuentes sobre esta profesión.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Licenciatura en Administración?

El propósito central consiste en la formación de líderes con capacidad para dirigir, transformar y escalar organizaciones en entornos competitivos. El alumno aprende a gestionar recursos de forma estratégica y a optimizar procesos internos para asegurar el crecimiento de empresas tanto nacionales como internacionales.

2. ¿En qué áreas laborales se desempeña un egresado de Administración?

La versatilidad de este perfil permite el desempeño en sectores tan variados como la tecnología, la salud, el entretenimiento y la logística. El egresado destaca en el intraemprendimiento, la consultoría administrativa, la gestión pública y el desarrollo empresarial en mercados globales.

3. ¿Qué habilidades y competencias se adquieren durante los estudios de Administración?

El estudiante desarrolla un pensamiento crítico sólido, liderazgo y dominio de tendencias en innovación sostenible. El plan de estudios incluye el manejo de tecnologías digitales para negocios, planeación estratégica, gestión del talento humano, ética profesional y evaluación financiera de proyectos.

4. ¿Cómo se integra la experiencia internacional en la formación de la carrera de Administración?

La carrera posee una proyección internacional a través de programas de intercambio y convenios con universidades de prestigio. Existe la posibilidad de revalidar hasta el 40% de las materias para obtener una maestría en instituciones como Arizona State University (ASU) y acceder a programas que permiten trabajar en el extranjero.

5. ¿Cuál es la duración del programa de Administración y su enfoque práctico?

La licenciatura consta de ocho semestres bajo una modalidad presencial. El modelo educativo fomenta la inmersión laboral temprana, lo cual garantiza que los alumnos apliquen su talento en prácticas reales dentro de empresas de prestigio desde el inicio de su trayectoria académica.

