ABA: solvencia de los bancos dominicanos se mantiene por encima de los requerimientos normativos

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) aseguró que los niveles de solvencia del sector bancario se mantienen saludables, destacándose a lo largo de los años por ocupar posiciones cimeras en comparación con sus pares de la región, tal como se evidencia en recientes estadísticas oficiales.

En ese sentido, calificó como sobresaliente que el sector financiero exhiba un coeficiente de solvencia de 17.07 %, superior al mínimo regulatorio de 10 % establecido en la Ley Monetaria y Financiera y de un 8% de Basilea.

La ABA afirmó que, pese al panorama exterior adverso, la fortaleza patrimonial y estabilidad del sistema financiero han sido resaltados por las principales empresas calificadoras de riesgo, auditores externos y organismos internacionales, traduciéndose, además, en la consolidación de las relaciones con los bancos corresponsales.

“La banca sigue siendo pilar de la estabilidad macroeconómica, propulsora de desarrollo y de dinamismo a través de la canalización de recursos a los sectores productivos del país y las familias, gracias a una gestión financiera prudente, disciplinada, previsora y acorde a las mejores prácticas nacionales e internacionales”, indicó la ABA.

Amparado en el contexto anterior, el gremio hizo un llamado a seguir las informaciones oficiales y verificables, en estricto apego al marco legal vigente y a los principios de prudencia que rigen la actividad de intermediación financiera.

“Los estados financieros de todas las entidades bancarias son públicos, transparentes, debidamente supervisados por las autoridades competentes y sujetos a procesos de auditoría interna y externa, conforme al mandato de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y las normativas internacionales, por lo que cualquier análisis o valoración debe sustentarse en datos objetivos y en un adecuado entendimiento del funcionamiento del sistema financiero”, agregó.

Al respecto, destacó el rol que han mantenido las autoridades y las propias entidades bancarias para la publicación de sus indicadores y estados financieros auditados, demostrando un ejercicio abierto, íntegro y accesible para todos los ciudadanos.

Indicadores se mantienen saludables

Asimismo, la Asociación de Bancos Múltiples garantizó que la banca dominicana está preparada para afrontar cualquier eventualidad sin comprometer la continuidad operativa de las entidades, tal como lo sustentan las cifras que reveló recientemente el Banco Central.

Reiteró, además, que la cartera vencida de las entidades financieras se ubicó en torno al 162 %, lo que significa que por cada peso de crédito vencido el sistema dispone de más de un peso y medio para su cobertura, reflejando una gestión prudente y responsable del riesgo crediticio.

La ABA indicó que la banca múltiple mantiene niveles de liquidez suficientes para atender oportunamente sus obligaciones, basado en la confianza de los depositantes. Asimismo, ponderó que los indicadores de rentabilidad presentan resultados positivos y recurrentes, apoyados en la intermediación financiera y la eficiencia operativa.

Valoró que el crédito al sector privado no financiero mostró un crecimiento balanceado, con alrededor del 72 % de los préstamos colocados en deudores clasificados en riesgo A. Citó, además, que la morosidad se mantuvo cercana al 1.9 %, con un mejor desempeño que el promedio regional de 2.3%.

“El sistema bancario continúa exhibiendo alta calidad de su cartera de crédito y una situación patrimonial con fortaleza y rentabilidad, que la colocan en posiciones de liderazgo frente a otros países de la región, tal como lo revelara recientemente el Banco Central en su publicación Página Abierta” afirmó.