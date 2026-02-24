¿Desde y hasta cuándo será gratis la Línea 2c del Metro de Santo Domingo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, dejará inaugurada este martes 24 de febrero la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará el kilómetro 9 de la Autopista Duarte con Los Alcarrizos.

El acto está pautado para las 3:00 de la tarde y, desde ese momento, los ciudadanos podrán utilizar la nueva extensión del sistema de transporte de manera gratuita, como parte de una fase de prueba que se extenderá hasta Semana Santa.

Impacto de la obra

La Línea 2C es una ampliación de 7.3 kilómetros que contará con cinco estaciones estratégicamente ubicadas para mejorar el acceso y la movilidad en una de las zonas más congestionadas del Gran Santo Domingo.

El proyecto impactará a más de un millón de habitantes y beneficiará directamente a más de 14 comunidades, reduciendo considerablemente el tránsito en la Autopista Duarte y facilitando la conexión con la estación María Montez.

La obra no solo contempla el viaducto elevado y las estaciones. También incluye la construcción de una vía marginal adyacente y la adecuación de las vías circundantes, con el objetivo de mejorar la conectividad y el flujo vehicular desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.