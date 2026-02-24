Leonel Fernández: “La diáspora debe convertirse en parte de una alianza estratégica nacional

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. El expresidente de la república y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reiteró a más de un centenar de empresarios que les ofrecieran un desayuno el pasado fin de semana en la ciudad de Paterson que el pueblo dominicano no quiere más promesas incumplidas, quiere resultados, y derechos garantizados.

“Por eso debemos llegar con propuestas claras e innovadoras; en educación, agua potable, transporte urbano, desarrollo tecnológico y modernización institucional.

Tenemos que ser un gobierno verdaderamente innovador, porque de lo contrario, si se pierde la confianza en la democracia, entrará el demagogo de turno que ofrecerá todo sin sustento, y eso podría llevarnos a un retroceso peligroso, incluso hacia prácticas autoritarias.

El presidente de la FP sostuvo “debemos apostar al fortalecimiento democrático para que haya libertad, progreso y bienestar, y eso se logra a través de los partidos políticos responsables y comprometidos con el país.

Mirando hacia el 2028 y más allá, la diáspora dominicana debe convertirse en parte de una alianza estratégica nacional, entre los que están dentro y fuera del país, debemos impulsar la gran revolución del siglo XXI “la revolución del progreso y del buen gobierno”, sostuvo Fernández.

El papel de la diáspora será mucho mayor. Hasta este momento, su contribución se ha traducido principalmente en remesas. Sin esos más de 13,000 mil millones de dólares anuales, la estabilidad económica dominicana se vería gravemente afectada, las remesas han contribuido a mantener la estabilidad monetaria y el valor del peso dominicano.

Pero no podemos depender únicamente de las remesas ni limitarnos a buscar financiamientos o bonos para sostener el presupuesto. Tenemos que ir más allá.

Tenemos que pensar en la diáspora como un ecosistema de raíces, donde las raíces dominicanas están sembradas en distintas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, generando capital, innovación y relaciones estratégicas que pueden retroalimentar el desarrollo nacional.

Si logramos articular ese ecosistema de raíces hacia el 2028, la RD podrá entrar en una nueva etapa histórica: una etapa de modernización institucional, fortalecimiento democrático, innovación educativa, estabilidad económica y liderazgo regional. Ese es el desafío y responsabilidad.”

Por su parte, Ray Fabian, presidente del movimiento “Uniendo Fuerza con Leonel” y principal organizador del acto empresarial expresó: “Hoy no estamos aquí simplemente para compartir un desayuno, estamos porque creemos en el valor de la visión, en la fuerza de la organización y en el poder que tiene la diáspora dominicana cuando actúa unida.

“Creemos que el país que soñamos necesita puentes sólidos entre su diáspora y su liderazgo nacional. Necesita diálogo, visión estratégica, estabilidad institucional y condiciones que fomenten la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible”.

La diáspora no es solo remesas, es visión, capital humano, inversión potencial e influencia internacional. Nosotros, como empresarios y profesionales en el exterior sabemos

leer escenarios, evaluar riesgos, invertir donde hay estabilidad y visión, sentenció el joven empresario.