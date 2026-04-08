Abogan por proteger empleos y salarios ante crisis por la guerra

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las autoridades deben continuar fortaleciendo la empleabilidad y proteger los salarios y su capacidad de compra, señaló ayer el ministro de Trabajo, al referirse a los diálogos entre el Gobierno y los diferentes sectores de la economía, por la situación de la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo a Eddy Olivares, la República Dominicana tiene menos de un 5% de desempleo, porcentaje que el país de tiene que cuidar para continuar descendiendo.

“En ese sentido mantener la fortaleza del trabajo. Se ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que proteger eso. La capacidad de compra, partiendo del salario mínimo. Hay que preservar los salarios y fortalecerlos”, explicó.

Aplaudió que las autoridades hayan hecho de la consulta ciudadana una estrategia ante la crisis que vive el mundo por la guerra.

Mientras que el sindicalista Rafael -Pepe- Abreu, precisó que hay que proteger los derechos de los trabajadores, a pesar de que también tienen que hacer sacrificios.

Ambas declaraciones se produjeron luego de la firma de un acuerdo entre la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y el Sindicato de Trabajadores de la Mina de Cerro de Maimón, donde se establecen un conjunto de beneficios económicos y sociales para los trabajadores mineros.

Entre las medidas del acuerdo se destacan el aumento y mejora de los salarios , basados en el IPC en porcentaje fijo de 5.5%.

También se otorgará cuatro días de salario adicionales al salario de Navidad.

Además, en salud, la empresa asume el pago de la diferencia no cubierta por el seguro médico durante licencias.