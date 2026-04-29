Gobierno destina RD$30 millones para dinamizar sector lechero con riego tecnificado

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La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), el Banco Agrícola y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), abrieron la convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), dirigida a productores interesados en recibir bonos no reembolsables de hasta un 70% para fortalecer la producción de pasto para ganado lechero.

La iniciativa dispone de RD$30 millones en incentivos destinados a impulsar proyectos pequeños de productores ganaderos debidamente registrados en Conaleche, que implementen tecnologías agrícolas como sistemas de riego, con el fin de eficientizar el uso del agua en la ganadería.

A la vez, forma parte del programa Bagri-Riego, una estrategia desarrollada de manera conjunta por la TNR y el Banco Agrícola (Bagrícola), orientada a impulsar la modernización del campo dominicano, elevar la competitividad agropecuaria y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, indicó que la convocatoria está dirigida a proyectos de riego de hasta 100 tareas de productores lecheros.

Informó que el proceso de convocatoria estará abierto hasta el 29 de junio del año en curso, período durante el cual los interesados en la producción de pasto y forraje a nivel nacional deberán cumplir con los requisitos establecidos y formalizar su participación.

Agregó que las ediciones anteriores de convocatorias, junto al programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

De su lado, Luis Sánchez Falette, titular de Conaleche, explicó que esta convocatoria constituye un paso firme para fortalecer el sector lechero nacional, al buscar no sólo aumentar la productividad, sino también asegurar que los productores cuenten con herramientas y respaldo para un crecimiento sostenible.

Destacó, además, que el acceso al agua y al riego es fundamental para la producción de leche, ya que una gestión adecuada de estos recursos permite alimentar el ganado, mantener la calidad y garantizar la continuidad de las operaciones, impactando directamente tanto en la producción como en las condiciones de vida de las familias rurales.

En tanto, Eddy Montás, subadministrador del Bagrícola, reiteró que la institución está ofreciendo condiciones de financiamiento altamente favorables para impulsar la tecnificación, especialmente mediante la implementación de sistemas modernos de producción. Indicó que los productores podrán acceder a financiamiento con una cobertura del 30%, mientras que el 70% restante será cubierto a través de bonos de apoyo.

Firma de acuerdo

La ocasión fue propicia para que la TNR suscribiera un acuerdo con Conaleche, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores de leche mediante la implementación de tecnologías modernas de riego que garanticen un uso eficiente del agua.

El convenio, firmado entre el director de la TNR, Claudio Caamaño; y el titular de Conaleche, Luis Sánchez Falette, establece un marco de colaboración enfocado en incrementar la productividad del sector ganadero, reducir el impacto ambiental y ampliar las áreas destinadas a la producción de pastos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria del país y al desarrollo sostenible del sector agropecuario.

En el acto estuvieron presentes el senador de Dajabón, Manuel María Rodríguez y el diputado Román de Jesús Vargas, de Monte Plata. Además, Miriam Guzmán, viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio Ambiente; Sharina Altagracia Cruz, coordinadora del Viceministerio de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia (MINPRE). Igualmente, Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche). Por la TNR, Indhira Pulinario. Además, Dante Sánchez del SETESSAN, así como decenas de productores ganaderos. Por el Bagrícola, Steven Baldera, coordinador general de proyectos y Salomón Rodríguez, director Nacional de Crédito.

Con esta acción, las entidades reafirmaron su compromiso de apoyar al sector lechero mediante políticas públicas que promuevan la eficiencia productiva, el uso sostenible del agua, que garantice la seguridad alimentaria.