Fallace Danna Sofía Uribe, hija del presidente de FEDOMBAL; LNB pospone jornada de hoy

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La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) anunció la posposición de los partidos programados para este miércoles 29 de abril, en solidaridad con el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, tras el fallecimiento de su hija, Danna Sofía Uribe.

El anuncio fue realizado por el presidente de la LNB, Antonio Mir, quien habló en nombre del comité ejecutivo del circuito de primera división.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Danna Sofía, hija de Rafael Uribe. Nos unimos en acompañamiento a él, sus familiares, amigos y toda la familia de Fedombal. Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda paz y consuelo en este difícil momento”, expresó Mir a través de un despacho de prensa.

Este miércoles tenían previsto enfrentarse en La Súper Liga de la LNB los Héroes de Moca ante los Titanes del Sur en el Polideportivo Moca 85, y los Metros de Santiago contra los Reales de La Vega en la Arena Oscar Gobaira.

Más adelante, la liga anunciará las nuevas fechas para esos compromisos.