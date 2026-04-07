Cormidom y Sitracema firman histórico convenio colectivo para trabajadores del sector minero

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Representantes de la empresa minera Cormidom y del Sindicato de Trabajadores (Sitracema), firmaron este martes un convenio colectivo de condiciones de trabajo, el cual contempla cláusulas relativas a la garantía y el establecimiento de cuotas sindicales.

Además, jornadas de trabajo para los turnos nocturnos y personal con horario rotativo, concesiones de permisos sindicales, transporte de personal y temas relacionados al bienestar de los empleados como descanso semanal, transporte, refrigerios y alimentación y revisiones salariales.

El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, bajo su mediación, encabezado por su titular, Eddy Olivares Ortega; el presidente de Cormidom, Edward Chong Chi Chien; la directora legal de esta empresa minera, Lauramarie Cornelio, y por el sindicato, su secretario general, Henry Payano, el secretario de organización, Ambiorix Torres de la Cruz, quienes rubricaron el acuerdo junto a Rafael (Pepé) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Cnus).

El presidente de Cormidom, Edward Chong Chi Chien, destacó el trabajo de la comisión negociadora que mantuvo un diálogo sostenido, con claridad de criterios y con un alto sentido de profesionalismo durante el proceso de negociación.

Reiteró su compromiso de trabajar con sus colaboradores de manera efectiva para alcanzar los objetivos comunes, haciendo minería que genera valor social y económico a las comunidades y al país.

“Este convenio se enmarca en la visión de minería responsable de Cormidom, la cual prioriza la estabilidad institucional y el desarrollo humano como ejes fundamentales de su operación en Cerro de Maimón”, manifestó Chong Chi Chien.

Todos los pasos que nos han llevado a concluir este proceso de renegociación han sido basados en un diálogo honesto, en un ambiente continuo de respeto y, sobre todo, donde las preocupaciones han sido atendidas”, resaltó el ejecutivo.

Mientras que el secretario general de Sitracema, Henry Payano, resaltó que este convenio logró avances para los trabajadores, y precisó que este ha sido el mejor convenio logrado en la historia de Cormidom ya que es de beneficio para ambas partes. Payano consideró a la empresa Cormidom como la mejor empresa minera en el país en este momento.

De su parte, Pepe Abreu precisó que este acuerdo es el ideal en la relación empresa-trabajador que contó con una intervención eficaz cuando se necesitó del Ministerio de Trabajo, pero sobre todo con la voluntad de las dos partes. “En esta negociación no hubo parte confrontativa y así debe ser la relación que se debe construir, no la que degrada o quita derechos sino la que comparte beneficios con los trabajadores”, dijo.

El ministro de trabajo, Eddy Olivares, indicó la importancia de firma de un pacto colectivo pues las partes, trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo, y señaló que en tiempos de polarización en el mundo y de manera particular en el país, la firma de un pacto colectivo es un mensaje de los trabajadores y empresarios al mundo diciendo “nosotros nos ponemos de acuerdo, pónganse ustedes también de acuerdo”.

El funcionario sostuvo que este pacto es una lección al mundo de que el diálogo sigue vivo y que tanto las empresas como los trabajadores siguen creyendo y demostrando que esta es una herramienta de paz social, la paz laboral como salida conveniente para cualquier solución. Lo que el mundo necesita son acuerdos, son pactos colectivos.

El ministro de trabajo felicitó a Cormidom por ser un ejemplo de minería responsable, señaló que hay una visión y consciencia clara que no se limita solo a cumplir con lo principal que es la preservación del medio ambiente, sino también el vínculo con las comunidades y también a través de este pacto colectivo con los trabajadores reafirma ese compromiso social.

Con la firma de este acuerdo, Cormidom y Sitracema reafirman que el diálogo tripartito es la herramienta más eficaz para armonizar los intereses productivos con el bienestar social.

Este paso trasciende la mesa de negociación, convirtiéndose en un mensaje de estabilidad para el sector extractivo nacional y un testimonio del compromiso de la empresa de seguir transformando los recursos minerales en oportunidades de progreso para las familias dominicanas.