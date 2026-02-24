Activos entidades financieras alcanzaron RD$4.15 billones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los activos totales de las entidades de intermediación financiera crecieron 7.9 % a diciembre de 2025, alcanzando los RD$4.15 billones (52.2 % del producto interno bruto (PIB), donde la cartera de crédito se expandió 9.2 %, para contribuir con el ritmo de expansión de la actividad económica.

Esto demuestra que el sistema financiero de República Dominicana ha exhibido un crecimiento balanceado y estable durante el último año, resiliencia que ha sido influida, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por el Banco Central, para promover una adecuada gestión de riesgo en las entidades de intermediación financiera, así como por el robusto desempeño demostrado por dichas entidades.

De acuerdo al Banco Central, por el lado del pasivo, al cierre de 2025 las captaciones del público alcanzaron RD$3.19 billones, equivalentes al 40.1 % del PIB, tras exhibir un crecimiento interanual de 10.6 %.

Mientras que las entidades de intermediación financiera aumentaron su patrimonio neto en RD$53,582 millones (11.5 %) hasta totalizar RD$521,382 millones (6.54% del PIB).

“El retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 21 %, mientras que el retorno sobre activos (ROA) se situó en 2.5 %, a la vez que el coeficiente de solvencia alcanzó 19.9 % en diciembre, niveles holgadamente superiores al mínimo regulatorio de 10% exigido en la Ley Monetaria y Financiera y a los promedios regionales de Centroamérica y el Caribe”, indicó.

Sostiene que los análisis de riesgo de crédito, tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, realizados a las entidades de intermediación financiera, no indican la presencia de vulnerabilidades financieras y riesgos significativos que puedan comprometer la viabilidad de las operaciones de las entidades ni conducir a una interrupción generalizada de la prestación de servicios financieros en la economía dominicana.

En ese sentido, se estima, dice, que los activos de las entidades se mantengan en torno al 52.5 % del PIB, mientras el crédito doméstico al sector privado se expanda cerca de su tasa de variación promedio de entre 10 % - 12 %, consistentes con el dinamismo de las actividades productivas.

El banco señala que la tasa de interés activa al cierre de enero del 2025 presentó un promedio de 15.2 %, disminuyendo a 13.6 % al cierre de enero 2026, para una reducción de 160 puntos básicos.

Asimismo, la tasa de interés activa para operaciones de crédito de los sectores productivos, pasó de 14.4 % en enero de 2025 a 12.7 % en enero de 2026, disminuyendo en 170 puntos básicos.

Mientras que, en el mismo período de análisis, la tasa pasiva se redujo de 9.6% en enero del 2025 a 5.9% en enero de 2026, para una reducción acumulada de 370 puntos básicos.

En adición, la tasa interbancaria, al cierre de enero del 2025, presentó un promedio de 11.6 %, el cual pasó a 6.9 % al cierre de enero 2026, para una reducción de 470 puntos básicos.