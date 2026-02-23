Optimismo financiero en RD: 73% confía en un futuro prometedor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los dominicanos navegaron un panorama financiero estable con un optimismo cauteloso durante el cuarto trimestre de 2025. Casi tres de cada cuatro (73%) se sintió optimista frente a sus perspectivas financieras para los próximos 12 meses, y casi cuatro de cada cinco (79%) esperaba un crecimiento de sus ingresos en el próximo año.

Estos fueron algunos de los hallazgos del Estudio Consumer Pulse T4 2025 de TransUnion, que explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué esperan hacia el futuro.

El estudio también mostró que la inflación continúa dominando las preocupaciones financieras de los dominicanos (57%), junto con la ansiedad relacionada con la estabilidad laboral (47%), aunque ambos indicadores se ubicaron ligeramente por debajo de los niveles de 2024, cuando alcanzaron 59% y 52%, respectivamente.

“República Dominicana continúa mostrando resiliencia, respaldada por fundamentos sólidos, como un turismo robusto, el aumento de las remesas y una política monetaria prudente afirmó Danilda Almanzar, gerente general de TransUnion para República Dominicana. “Este entorno ha impulsado el optimismo de los dominicanos, pese a las preocupaciones por la inflación y la seguridad laboral. También queda claro que el acceso al crédito y una gestión financiera activa son esenciales para fortalecer la confianza de los consumidores.”

Los patrones de gasto y ahorro reflejan una confianza cautelosa

Los patrones de comportamiento reflejaron una confianza cautelosa. Más consumidores redujeron su gasto discrecional (54%, dos puntos porcentuales más que en el T4 2024), aceleraron el pago de deuda (31%, ocho puntos porcentuales más) y fortalecieron sus ahorros de emergencia (21%, tres puntos porcentuales más).

Los comportamientos de compra también evidenciaron cómo los dominicanos se adaptaron al entorno económico actual: el 53% buscó descuentos con mayor frecuencia, el 34% eligió comercios de menor costo, el 26% optó por marcas genéricas y el 21% aprovechó ofertas con tarjetas de crédito. De cara al futuro, el 39% espera reducir el gasto discrecional (dos puntos porcentuales más que en el T4 2024) y el 30% planea disminuir compras de alto valor (cuatro puntos porcentuales más).

El acceso al crédito sigue siendo clave Para La Confianza Financiera

El acceso al crédito continuó siendo un pilar de la confianza financiera, ya que casi la totalidad de los encuestados (97%) lo calificó como muy o moderadamente importante (96% el año anterior). Más dominicanos creen que cuentan con un acceso suficiente al crédito: el 42% lo indicó, lo que representa un aumento de 13 puntos porcentuales frente al año anterior.

Sin embargo, aunque consideran que tienen acceso al crédito, los consumidores que planean solicitar o refinanciar crédito en los próximos 12 meses disminuyeron al 44%, ocho puntos porcentuales menos que hace un año, lo que refleja un enfoque más conservador frente al endeudamiento.

Entre quienes planean solicitar crédito en los próximos 12 meses, el 44% indicó que su principal elección sería un crédito personal, y más de un tercio de los consumidores (35%) señaló que refinanciaría su crédito personal existente. Algo más de una quinta parte de los consumidores (22%) indicó que planea abrir una nueva tarjeta de crédito, frente a casi una cuarta parte (24%) registrada el año anterior.

Los consumidores buscan mayor control sobre su salud financiera

El monitoreo de crédito ganó tracción a medida que los consumidores buscaron un mayor control sobre su salud financiera. Aquellos que no monitorean su actividad crediticia disminuyeron al 31% desde el 34% del año anterior, mientras que las revisiones diarias aumentaron un punto porcentual hasta el 14%.

El monitoreo mensual se mantuvo estable en 15% y las revisiones anuales aumentaron a 8% (dos puntos porcentuales más), lo que señala una mejora gradual en el nivel de participación.

Casi siete de cada diez (68%) consideraron el monitoreo de crédito como muy o extremadamente importante (cinco puntos porcentuales más que en 2024), y el 93% lo calificó como importante en general (94% anteriormente). La protección contra el fraude (38%, cuatro puntos porcentuales más que en 2024) y la mejora del puntaje (40%, un punto porcentual más) fueron los principales motivos para revisar los reportes de crédito.

Las amenazas a la identidad siguen siendo una preocupación

La preocupación por las amenazas a la identidad se mantuvo alta y persistente. Casi 8 de cada 10 encuestados (79%) se mostraron muy o algo preocupados por compartir su información personal en línea. El robo de identidad (43%) y el fraude con tarjetas de crédito (42%) se ubicaron como los principales temores cibernéticos, mientras que la preocupación por las filtraciones de datos se moderó levemente hasta el 34%. A pesar de esta ligera mejora, la ansiedad general frente a la seguridad digital continúa reforzando la importancia de generar confianza y transparencia por parte de las entidades financieras.

¿Qué es Consumer Pulse?

La encuesta trimestral de TransUnion, realizada en línea por el proveedor externo de investigación Dynata entre 373 consumidores mayores de 18 años en República Dominicana, entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, exploró cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué cambios esperan hacia el futuro. El estudio mide variaciones en las perspectivas y comportamientos de los consumidores en función de la dinámica de ingresos, la deuda y el robo de identidad. Los análisis y hallazgos dan voz a los consumidores y orientan la toma de decisiones de las entidades que buscan crear oportunidades económicas para los consumidores. Algunos porcentajes pueden no sumar 100% debido al redondeo o a que se aceptaron múltiples respuestas.

Acerca de TransUnion

TransUnion es una compañía global de información e insights, con más de 13.000 colaboradores que operan en más de 30 países, incluida la República Dominicana. Hacemos posible la confianza al garantizar que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Lo hacemos proporcionando una visión accionable de los consumidores, gestionada con responsabilidad.

A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como marketing, fraude, riesgo y analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llamamos Information for Good®, lo que impulsa oportunidades económicas, grandes experiencias y el empoderamiento personal de millones de personas en todo el mundo.