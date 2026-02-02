Aduanas cerró enero con RD$21,198 millones recaudados

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Dirección General de Aduanas (DGA) logró recaudaciones récord en el pasado enero, para alcanzar los RD$21,198, siendo la mayor cifra que reporta esa institución.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, indicó que eso es un buen inicio para la meta total del 2026, la cual fue fijada en RD$294 mil millones.

Arroyo aseguró que trabajará enfocado en favor del equilibrio presupuestario del país, el incremento de las recaudaciones y facilitar, aún más, el comercio exterior en República Dominicana.

La DGA señaló que las recaudaciones de enero de 2026 representan un incremento de 6.03 % más, con relación a enero de 2025, cuando fueron recaudados RD$19,993 millones.

Destaca que dicha diferencia se traduce de manera nominal en RD$1,204.77 millones más recaudados en enero de este año, en comparación al mismo mes del 2025.

Con relación a la meta fijada para dicho período, el monto recaudado representa un cumplimiento de 102.4 %, al haberla superado con RD$496 millones por encima de lo estimado.

El titular de la DGA afirmó que continuará trabajando para el posicionamiento de República Dominicana como un hub logístico regional, dada la ubicación estratégica, infraestructura portuaria y aeroportuaria y la alta conectividad marítima y aérea del país, así como continuar con los reglamentos de aplicación de la Ley de Aduanas 168-21.

La DGA busca consolidar la transformación digital y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), como herramientas clave para el 2026. Además fortalecer modernización y el combate a la evasión.