Afiliados AFP ganan RD$112,849.9 MM: ADAFP

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) informó que entre enero y diciembre de 2025 los trabajadores afiliados a las AFP ganaron más de RD$112,849.9 millones producto de la rentabilidad de las inversiones de sus ahorros, lo que representa el 68.3% del crecimiento total de los fondos el pasado año.

En el 2025 el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores se incrementó en más de RD$165,346 millones, de los cuales 68.3% fue por rentabilidad, con un crecimiento neto de aportes de 31.7%.

Al cierre de 2025 los fondos de pensiones de capitalización individual ascendieron a más de 1.27 billones de pesos, propiedad de más de 5 millones 293 mil afiliados. Con la gestión de inversión de las AFP el portafolio de los fondos de pensiones continúa diversificándose hacia sectores de alto impacto económico y social, como son zona franca, turismo y energía, entre otros.

Al cierre de 2025, los fondos de pensiones administrados por las AFP invertidos en el sector real de la economía superan los RD$ 327,939.9 millones, en instrumentos como cuotas de fondos de inversión, bonos de empresas privadas, fideicomisos de oferta pública y acciones de empresas.

La inversión de estos fondos en sectores de la economía real se incrementó en más de RD$ 81,225 millones durante el 2025, o un 32.9% frente a los valores de 2024.

La ADAFP resaltó que con el desempeño del 2025 la rentabilidad histórica nominal de los fondos de pensiones se ubica en 11.7%, resultado muy positivo a favor de los afiliados a las AFP en el logro de los objetivos de generar el patrimonio para su protección.

Señaló que “estos recursos son clave en la estabilidad macroeconómica del país”.