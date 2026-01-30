Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Patrimonio fondos pensiones

Afiliados AFP ganan RD$112,849.9 MM: ADAFP

En el 2025 el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores se incrementó en más de RD$165,346 millones, de los cuales 68.3% fue por rentabilidad, con un crecimiento neto de aportes de 31.7%.

Afiliados AFP

Afiliados AFP

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) informó que entre enero y diciembre de 2025 los trabajadores afiliados a las AFP ganaron más de RD$112,849.9 millones producto de la rentabilidad de las inversiones de sus ahorros, lo que representa el 68.3% del crecimiento total de los fondos el pasado año.

En el 2025 el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores se incrementó en más de RD$165,346 millones, de los cuales 68.3% fue por rentabilidad, con un crecimiento neto de aportes de 31.7%.

Al cierre de 2025 los fondos de pensiones de capitalización individual ascendieron a más de 1.27 billones de pesos, propiedad de más de 5 millones 293 mil afiliados. Con la gestión de inversión de las AFP el portafolio de los fondos de pensiones continúa diversificándose hacia sectores de alto impacto económico y social, como son zona franca, turismo y energía, entre otros.

Al cierre de 2025, los fondos de pensiones administrados por las AFP invertidos en el sector real de la economía superan los RD$ 327,939.9 millones, en instrumentos como cuotas de fondos de inversión, bonos de empresas privadas, fideicomisos de oferta pública y acciones de empresas. 

La inversión de estos fondos en sectores de la economía real se incrementó en más de RD$ 81,225 millones durante el 2025, o un 32.9% frente a los valores de 2024.

La ADAFP resaltó que con el desempeño del 2025 la rentabilidad histórica nominal de los fondos de pensiones se ubica en 11.7%, resultado muy positivo a favor de los afiliados a las AFP en el logro de los objetivos de generar el patrimonio para su protección. 

Señaló que “estos recursos son clave en la estabilidad macroeconómica del país”.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking