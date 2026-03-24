AFP Crecer presenta el cómic “El Señor Fondos”

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AFP Crecer presentó la segunda edición de “El Señor Fondos”, ahora en formato cómic, dirigido a niños de 7 a 12 años, como continuación del primer cuento infantil sobre pensiones en la República Dominicana, en el marco de la Semana Económica y Financiera 2026 del Banco Central, reafirmando su compromiso con la educación financiera desde edades tempranas mediante herramientas innovadoras, accesibles y alineadas con las nuevas formas de aprendizaje.

Esta iniciativa tiene sus bases en el primer cuento infantil sobre pensiones desarrollado en el país por una AFP, mediante el cual AFP Crecer impactó a más de 5 mil niños a través de 40 visitas a centros educativos, plazas y museos, consolidándose como pionera en la educación previsional infantil.

El cómic “El Señor Fondos” representa una evolución de esta iniciativa pionera en educación previsional infantil. En esta nueva etapa, el personaje que inicialmente conocimos como una ardilla curiosa que comenzaba a descubrir el valor del ahorro evoluciona hacia un jovencito Señor Fondos que planifica, reflexiona y comparte con otros personajes que también aportan ideas y enseñanzas. A través de un formato visual y narrativo dinámico, el cómic facilita la comprensión de conceptos como el ahorro, la planificación financiera y la importancia de prepararse para el futuro.

En esta propuesta, los niños se sumergen en una historia donde, mediante el trabajo en equipo y la organización, los personajes aprenden a anticiparse a los desafíos y construir bienestar a largo plazo, reforzando valores fundamentales para su desarrollo financiero.

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro compromiso de acercar la educación previsional a las nuevas generaciones, utilizando herramientas que conecten con su realidad y les permitan comprender, desde hoy, la importancia de planificar su futuro”, expresó Rita Plá, gerente general de AFP Crecer.

Esta iniciativa forma parte del programa “Crecer desde el Colegio”, mediante el cual AFP Crecer articula esfuerzos para integrar la educación previsional en el entorno educativo, promoviendo espacios de aprendizaje que fortalecen la comprensión del sistema de pensiones desde edades tempranas.

El acto contó con la presencia del superintendente de la Superintendencia de Pensiones, Francisco Torres; el administrador del Banco Central, Ervin Novas; la presidenta ejecutiva de ADAFP, Kirsis Jáquez; y la directora general de Educación Inicial del Ministerio de Educación (MINERD), Elvira De la Cruz, así como de ejecutivos de AFP Crecer y representantes del sector educativo y financiero.

AFP Crecer continúa impulsando la educación previsional, contribuyendo al desarrollo de capacidades financieras desde la infancia mediante herramientas creativas que conectan con las nuevas generaciones e inspiran decisiones responsables para el futuro.

Elvira De la Cruz, Kirsis Jáquez, Francisco Torres, Rita Plá, Ervin Novas y Aury Pérez

Acerca de AFP CRECER

AFP Crecer, empresa del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), lidera el mercado como una administradora de fondos de pensiones innovadora, confiable y cercana, gestionando los ahorros de más de 1.5 millones de dominicanos.

Con más de 25 años de trayectoria, ha sido pionera en la firma de los Principios de Inversión Responsable (PRI), así como en el impulso de iniciativas de educación financiera e inclusión social, impactando positivamente la vida de sus afiliados; en el último período, más de 14,860 dominicanos han recibido sus beneficios de pensión a través de AFP Crecer, mientras que la organización mantiene un 92% de satisfacción de sus clientes, reflejo de su compromiso con un servicio cercano, eficiente y de calidad.