América Latina enfrenta crecimiento desigual y riesgo de endeudamiento externo, según estudio

La economía latinoamericana se enfrenta a un panorama complejo en los próximos años. El informe Riesgo América Latina 2026 señala que el crecimiento será desigual, con países que logran avances moderados mientras otros se ven atrapados en ciclos de inflación y déficit fiscal.

“La dependencia de materias primas y la baja inversión extranjera limitan la capacidad de crecimiento sostenido”, advierte el documento. Esta fragilidad expone a la región a los vaivenes del mercado internacional y a la volatilidad de los precios energéticos.

El endeudamiento externo aparece como un riesgo latente. Varios países han recurrido a financiamiento internacional para sostener sus presupuestos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés globales.

La falta de diversificación productiva es otro factor que preocupa. El estudio subraya que la región no ha logrado consolidar sectores tecnológicos o industriales capaces de competir en el escenario global.

De cara a 2026, los analistas recomiendan políticas de inversión en innovación y educación, así como estrategias de integración regional que permitan reducir la dependencia de los mercados externos.