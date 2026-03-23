Anuncian transformación de UAI en minicontralorías para fortalecer fiscalización

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El contralor general de la República informó que las Unidades de Auditoría Interna (UAI) que operan en las instituciones públicas serán transformadas en minicontralorías, con el objetivo de garantizar una fiscalización más efectiva y fortalecer el control interno preventivo en el Estado.

Asimismo, Geraldo Espinosa anunció la desconcentración de las órdenes de pago correspondientes a servicios de bajo riesgo, como electricidad, agua potable, seguros, comunicaciones y recogida de basura, con el fin de que las propias Unidades de Auditoría Interna en las instituciones públicas puedan validar y aprobar los libramientos de pago por estos conceptos.

Esto persigue eficientizar y agilizar los procesos, manteniendo el control, reduciendo la burocracia y evitando reprocesos en este tipo de pagos.

De igual forma, exhortó a todas las entidades a atender con rapidez los requerimientos que realizan estas unidades de la Contraloría, a fin de subsanar los trámites, ¿en el menor tiempo posible, proteger a los funcionarios, a la institución y al Gobierno.

Contralor Geraldo Espinosa diserta ante cientos de auditores

El funcionario disertó en el marco de la presentación del Plan de Trabajo de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General de la República, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad se desarrolló en dos jornadas de trabajo, cada una con la participación de más de 1,000 asistentes, como parte del proceso de socialización del nuevo plan institucional.

Espinosa enfatizó que todos los procesos de compras, servicios y obras deben realizarse a través del sistema electrónico de Contrataciones Públicas, y todos los contratos resultantes de estos procesos deben ser debidamente registrados en el Sistema TRE Contratos de la Contraloría.

“Les hago un llamado enfático a las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, a que no ejecuten, no reciban y no ordenen devengamiento, recibimiento o ejecuciones de estos contratos sin que la Contraloría haya emitido certificados que aprueben los mismos”, puntualizó.

En ese mismo sentido, exhortó a las entidades a realizar pagos de manera oportuna, pero bajo criterios estrictos de eficiencia y control.

El contralor también alertó sobre la gestión contractual, al señalar que no existen renovaciones automáticas, por lo que cualquier modificación o adenda debe ajustarse a los límites establecidos por la ley, evitando vacíos legales y agilizando los procesos con transparencia.

Contralor Geraldo Espinosa expone Plan de Trabajo

Asimismo, informó sobre el interés de incorporar auditores especializados en áreas como la seguridad social, para reforzar la supervisión de los recursos en sectores estratégicos.

En el encuentro del contralor Espinosa participaron, por parte de la Contraloría General de la República, los colaboradores de las Unidades de Auditoría Interna instaladas en las distintas entidades gubernamentales, incluyendo auditores, abogados, supervisores y personal técnico.

Asimismo, asistieron representantes de las instituciones públicas, entre ellos directores administrativos y financieros, responsables de contabilidad, encargados de compras y responsables del área jurídica, que forman parte de los procesos claves de gestión y ejecución de recursos en el Estado.

Como parte del programa, la Dirección de Desarrollo Normativo (DDN) presentó la jornada de capacitación NOBACI-ICI, encabezada por su directora, Jennifer Lois Gómez, junto a Rafaela Gómez, encargada de DDN.

De igual forma, se desarrolló un conversatorio en formato de panel sobre el nuevo informe anual de control interno, integrado por Cristian Báez, director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental; Jénnifer Lois Gómez, directora de Desarrollo Normativo; Francisco Antonio Núñez Carrión, director de Revisión y Control de Calidad; Rafaela Gómez, y Francisco Peguero, encargada del Departamento de la Dirección de Unidades de Auditoría de Interna Gubernamental.

Asistieron también, el subcontralor general de la República, Cecilio Disla; el responsable de Auditorías Especiales, Rolando Saldívar Mota, así como directores, encargados y colaboradores de la Contraloría General de la República.