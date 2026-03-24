Más allá de las complicaciones: las verdaderas implicaciones de la obesidad

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Cuando hablamos de obesidad, sabemos que se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria, recurrente y multifactorial, caracterizada por el aumento del tejido graso.

Por ello, también se considera una adipopatía, es decir, una alteración del tejido adiposo con consecuencias sistémicas.

Así lo dio a conocer el nutriólogo Osvaldo Peña Tió, del Centro Guardianes de la Salud.

"Con frecuencia, el enfoque se centra en sus complicaciones médicas más conocidas: hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, eventos cerebrovasculares, diabetes tipo 2, lo que hoy se conoce como “diabesidad”, e incluso distintos tipos de cáncer.

Sin embargo, existen otras manifestaciones que, aunque comunes, reciben menos atención", explicó.

Resaltó que entre ellas se encuentran los problemas de vesícula biliar, trastornos osteoarticulares, hernias (especialmente lumbares y umbilicales), alteraciones en la esfera sexual, infertilidad, limitaciones en la movilidad, insuficiencia respiratoria, apnea del sueño y dolor crónico en articulaciones como cuello, rodillas y tobillos. También es frecuente la fatiga persistente y la dificultad para lograr un sueño reparador.

"Pero más allá de estas complicaciones clínicas, es fundamental visibilizar las implicaciones sociales, económicas y emocionales de la obesidad", puntualizó.

En el ámbito laboral, las personas que viven con obesidad pueden enfrentar menor productividad, mayor ausentismo debido a enfermedades y, en muchos casos, discriminación. No es raro que, ante igualdad de condiciones, una persona con obesidad tenga menos oportunidades de empleo. Asimismo, en la vida cotidiana pueden presentarse situaciones de exclusión, como dificultades en el transporte público o limitaciones al viajar.

Tió dijo que desde el punto de vista económico, el impacto también es significativo. Se suele requerir mayor uso de servicios de salud, consultas médicas frecuentes y múltiples tratamientos farmacológicos. Esto, sumado a gastos en transporte y posibles adecuaciones en el hogar (como barras de apoyo o modificaciones estructurales), incrementa la carga financiera.

"Otro aspecto poco discutido es la dificultad para acceder a ropa y calzado adecuados, lo cual, aunque pueda parecer menor, influye directamente en la autoestima y en la calidad de vida", aseguró.

Ya en la esfera emocional, el impacto es profundo. Las personas con sobrepeso u obesidad presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e insomnio. En niños y adolescentes, esta realidad es aún más preocupante debido al acoso escolar (bullying), que puede dejar secuelas psicológicas importantes e incluso, en casos extremos, derivar en conductas autolesivas.

Dr. Osvaldo Peña Tió

"Todo esto nos recuerda que la obesidad no es solo una enfermedad metabólica, sino una condición compleja que afecta múltiples dimensiones de la vida. Por ello, su abordaje debe ser integral y multidisciplinario", argumentó,

Advirtió que es fundamental que los profesionales de la salud comprendan que la obesidad no es un problema de falta de voluntad, sino un trastorno de regulación biológica influenciado por factores genéticos, ambientales y sociales.

En este contexto, cobra especial importancia la medicina de precisión y, en particular, la nutrición de precisión. Cada persona tiene una historia distinta, muchas veces marcada por el estigma, la frustración y los intentos fallidos.

No necesitan más juicios, necesitan acompañamiento. Nuestro rol es ofrecer estructura, educación, empatía y apoyo.

Señañó que hay que tratar al paciente con respeto, paciencia y humanidad es tan importante como cualquier intervención clínica.

Al final, "no solo nutrimos el cuerpo, también debemos aprender a nutrir la dignidad, la autoestima y la salud emocional de quienes viven con esta condición.

La palabra es, muchas veces, nuestra primera herramienta terapéutica".