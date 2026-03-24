Atención: estos sectores de la capital se quedarán sin luz y esta es la razón

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La empresa Edesur Dominicana informó sobre interrupciones del servicio eléctrico en varias zonas del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste durante este martes, miércoles y viernes, debido a una amplia jornada de trabajos para la puesta en servicio de un nuevo paquete tecnológico en las subestaciones eléctricas Arroyo Hondo y Alfa.

Explicó que en la subestación eléctrica Arroyo Hondo, la distribuidora pondrá en servicio nuevas celdas de distribución y otros trabajos como forma de modernizar esas instalaciones, en consonancia con la capacidad instalada de 56 megavoltioamperios (MVA).

“Para habilitar esas estructuras se requiere la suspensión provisional del servicio en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., que impactará a los sectores Viejo Arroyo Hondo, Addy, Coplán II, Las Palmas de Arroyo Hondo, Aurora, Los Jardines y Los Pinos de Arroyo Hondo”, manifestó la entidad mediante un comunicado.

En tanto que, “para robustecer el servicio” en una parte importante del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, Edesur afirmó que realiza adecuaciones para incorporar al sistema la nueva subestación eléctrica Alfa.

“Como parte del proyecto de interconexión de la nueva infraestructura, se trabajará en la instalación del tendido de línea eléctrica e izado de postes, por lo que deberá ser interrumpido el servicio temporalmente el miércoles 25 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y el viernes 27 de marzo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.”, dijo.

Los sectores impactados

Las intervenciones impactarán a los sectores del Gran Santo Domingo: Tierra Llana, Villa Peravia, Alameda (parcial), Villas Naco, La Ciénaga, Los Hidalgos, La Concordia, San Miguel de Manoguayabo (parcial), Pueblo Nuevo (parcial) y Colinas del Norte.

También, a Savica, Las Mercedes (parcial), Los Multifamiliares, El Chucho de Los Alcarrizos, Los Rieles, Álamo VI, Carmen Renata I, II y III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Don Gregorio I y III.

Finalmente, Edesur Dominicana agradece la comprensión de la ciudadanía durante el tiempo en que se realizan los trabajos programados.