Petróleo y gas natural: subidas y bajadas en medio de la incertidumbre por el conflicto en Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo volvió a superar este martes los 100 dólares, en medio de dudas sobre la posible desescalada del conflicto en Oriente Medio, tras la negativa de Irán de que haya negociaciones con Estados Unidos.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, subía un 4,26 % , hasta los 104,20 dólares, alrededor de las 4:45 GMT, en las horas de negociación en Asia, después de caer un 10,92 % en el mercado de futuros de Londres la víspera y cerrar en los 99,94 dólares.

Declaraciones contradictorias

El mercado recibió ayer positivamente el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que aplazará cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras mantiene negociaciones con Irán, si bien Teherán matizó que, aunque ha habido una oferta de contactos, no hay actualmente conversaciones.

Mientras, varios países del Golfo continuaron reportando ataques de misiles y drones este martes.

El Ministerio de Electricidad kuwaití, citado por la agencia de noticias Kuna, indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de aviones no tripulados.

Además, el Ejército de Kuwait comunicó durante la noche en tres ocasiones diferentes que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo. Arabia Saudí y Baréin también informaron de intentos de ataques.

Crisis en los mercados energéticos

La consultora Oxford Economics advirtió este lunes de que la guerra «trastocará los mercados energéticos durante el resto del año», en un contexto de elevada incertidumbre.

La firma prevé que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético y amenazado por Irán, permanezca intransitable al menos hasta mayo, con disrupciones en el segundo y tercer trimestre.

El precio del gas natural baja más del 4 %

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, mantiene su tendencia bajista este martes al caer más del 4 %, por debajo de los 54 euros por megavatio hora (MWh).

Según datos de Bloomberg, aunque en los primeros compases de cotización de la jornada el precio del gas natural subió y alcanzó los 57,74 euros, poco después se ha girado a la baja.

A las 11:30 horas, el gas cae el 4,31 %, hasta los 53,62 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas natural ya cerró con un descenso del 4,34 %, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que pospone durante cinco días los ataques contra objetivos energéticos iraníes.

Aunque las declaraciones de Trump propiciaron en la víspera la caída del precio de la energía, las dudas acerca de una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio han llevado al petróleo a subir hoy de nuevo.